Тринчер разводится с Волошиным после 1,5 лет брака

Анна Тринчер и Александр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official

После многих слухов Анна Тринчер и Александр Волошин все же подтвердили, что они разводятся. Сделали это привычным для себя образом: записали подкаст, в котором через слезы обсуждают свои отношения и расставание.

Заявление супругов появилось в Instagram.

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Развод – это маленькая смерть

Слухи о расставании певицы Анны Тринчер с блоггером Александром Волошиным появились еще несколько месяцев назад. Однако супруги периодически публиковали совместные фото и появлялись на публике, поэтому слухи подтвердились только сейчас официальным заявлением пары.

Аня Тринчер опубликовала подкаст на YouTube, в котором она пообщалась с бывшим любимым о проблемах в их отношениях, которые привели к разводу.

Оказалось, что в отношениях супругов было много недопониманий, а у Александра и вовсе прошли чувства к Ане.

То, что расставание было болезненным для обоих свидетельствует о том, что в подкасте в течение часа пара общалась через слезы. В видео Аня сказала, что "развод - это маленькая смерть" . Однако они остались в хороших отношениях.

"Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет — не важно. Надеюсь вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга. Спасибо всем. Спасибо тебе, Саш", — написала Аня в описании к видео.

Тринчер с Волошиным обручились в декабре 2021-го, а поженились летом 2022. Совсем недавно Аня и Саша показывали свой новый дом, который вместе приобрели и якобы там поселились. Как события будут развиваться дальше, узнаем, очевидно, из следующих подкастов блоггеров.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер поделилась неурядицами во время отдыха на Занзибаре.

Также мы сообщали, что замужем Анна Тринчер превратилась в официантку и целовалась с другим.