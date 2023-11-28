Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тринчер разводится с Волошиным после 1,5 лет брака arrow

Тринчер разводится с Волошиным после 1,5 лет брака

28 ноября 2023 16:50
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Тринчер разводится с Волошиным после 1,5 лет брака
Анна Тринчер и Александр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

После многих слухов Анна Тринчер и Александр Волошин все же подтвердили, что они разводятся. Сделали это привычным для себя образом: записали подкаст, в котором через слезы обсуждают свои отношения и расставание.

Заявление супругов появилось в Instagram.

Читайте также:

Развод – это маленькая смерть

Слухи о расставании певицы Анны Тринчер с блоггером Александром Волошиным появились еще несколько месяцев назад. Однако супруги периодически публиковали совместные фото и появлялись на публике, поэтому слухи подтвердились только сейчас официальным заявлением пары.

 

Аня Тринчер опубликовала подкаст на YouTube, в котором она пообщалась с бывшим любимым о проблемах в их отношениях, которые привели к разводу.

Оказалось, что в отношениях супругов было много недопониманий, а у Александра и вовсе прошли чувства к Ане.

То, что расставание было болезненным для обоих свидетельствует о том, что в подкасте в течение часа пара общалась через слезы. В видео Аня сказала, что "развод - это маленькая смерть" . Однако они остались в хороших отношениях.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

"Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет  не важно. Надеюсь вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга. Спасибо всем. Спасибо тебе, Саш",  написала Аня в описании к видео.

Тринчер с Волошиным обручились в декабре 2021-го, а поженились летом 2022. Совсем недавно Аня и Саша показывали свой новый дом, который вместе приобрели и якобы там поселились. Как события будут развиваться дальше, узнаем, очевидно, из следующих подкастов блоггеров.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер поделилась неурядицами во время отдыха на Занзибаре.

Также мы сообщали, что замужем Анна Тринчер превратилась в официантку и целовалась с другим.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме