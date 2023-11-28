Трінчер розлучається з Волошиним після півтора року шлюбу

Анна Трінчер і Олександр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Після багатьох чуток Анна Трінчер і Олександр Волошин все ж підтвердили, що вони розлучаються. Зробили це звичним для себе чином: записали подкаст, у якому через сльози обговорюють свої стосунки і розставання.

Заява подружжя з'явилася в Instagram.

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Розлучення — це маленька смерть

Чутки про розставання співачки Анни Трінчер з блогером Олександром Волошиним з'явилися ще кілька місяців тому. Проте подружжя періодично публікувало сумісні фото і з'являлося на публіці, тож чутки підтвердилися лише зараз офіційною заявою пари.

Аня Трінчер опублікувала подкаст на YouTube, у якому вона поспілкувалася з колишнім коханим про проблеми у їх стосунках, які призвели до розлучення.

Виявилося, що у стосунках подружжя було багато непорозумінь, а у Олександра і геть пройшли почуття до Ані.

Те, що розставання було болючим для обох свідчить те, що у подкасті протягом години пара спілкувалася через сльози. У відео Аня сказала, що "розлучення — це маленька смерть". Проте залишилися у хороших стосунках.

"Ми дорослі люди і так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні- не важливо. Сподіваюсь ви будете згадувати "нас" з посмішкою, як і ми один одного. Дякую усім. Дякую тобі, Саш", — написала Аня у описі до відео.

Трінчер з Волошиним заручилися у грудні 2021-го, а одружилися влітку 2022. Зовсім нещодавно Аня і Саша показували свій новий будинок, який разом придбали і нібито вже там оселилися. Як події розвиватимуться далі дізнаємося, вочевидь, з наступних подкастів блогерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер поділилася негараздами під час відпочинку на Занзібарі.

Також ми повідомляли, що заміжня Анна Трінчер перевтілилася в офіціантку і цілувалася з іншим.