Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Трінчер розлучається з Волошиним після півтора року шлюбу arrow

Трінчер розлучається з Волошиним після півтора року шлюбу

28 листопада 2023 16:50
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Трінчер розлучається з Волошиним після півтора року шлюбу
Анна Трінчер і Олександр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Після багатьох чуток Анна Трінчер і Олександр Волошин все ж підтвердили, що вони розлучаються. Зробили це звичним для себе чином: записали подкаст, у якому через сльози обговорюють свої стосунки і розставання. 

Заява подружжя з'явилася в Instagram.

Читайте також:

Розлучення — це маленька смерть 

Чутки про розставання співачки Анни Трінчер з блогером Олександром Волошиним з'явилися ще кілька місяців тому. Проте подружжя періодично публікувало сумісні фото і з'являлося на публіці, тож чутки підтвердилися лише зараз офіційною заявою пари. 

 

Аня Трінчер опублікувала подкаст на YouTube, у якому вона поспілкувалася з колишнім коханим про проблеми у їх стосунках, які призвели до розлучення. 

Виявилося, що у стосунках подружжя було багато непорозумінь, а у Олександра і геть пройшли почуття до Ані. 

Те, що розставання було болючим для обох свідчить те, що у подкасті протягом години пара спілкувалася через сльози. У відео Аня сказала, що "розлучення — це маленька смерть". Проте залишилися у хороших стосунках. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

"Ми дорослі люди і так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні- не важливо. Сподіваюсь ви будете згадувати "нас" з посмішкою, як і ми один одного. Дякую усім. Дякую тобі, Саш", — написала Аня у описі до відео. 

Трінчер з Волошиним заручилися у грудні 2021-го, а одружилися влітку 2022. Зовсім нещодавно Аня і Саша показували свій новий будинок, який разом придбали і нібито вже там оселилися. Як події розвиватимуться далі дізнаємося, вочевидь, з наступних подкастів блогерів.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер поділилася негараздами під час відпочинку на Занзібарі. 

Також ми повідомляли, що заміжня Анна Трінчер перевтілилася в офіціантку і цілувалася з іншим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Актуальне по темі