Модный купальник из 90-х — что сейчас снова в тренде

Молодая женщина в купальнике на пляже. Фото: Womanadvice.pl

Девушки и женщины в далекие 80-е и 90-е годы имели свой стиль, который сейчас, кстати, начал возвращаться в моду. Одной из таких вещей, которая снова заняла первое место в рейтинге самых модных и должна быть в летнем гардеробе каждой модницы, стал купальник тех лет.

Новини.LIVE рассказывает об этой одежде.

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Купальник — это неизменная вещь в летнем гардеробе каждой девушки и женщины, ведь многие хотят похвастаться подкаченным телом и стройной фигурой в жарком сезоне. Но как объединить удобство и стиль в одной одежде? В этом вам поможет один очень трендовый купальник 80-90-х годов.

Женский купальник, который вернулся в моду

Стилисты этого сезона советуют обратить внимание на купальник, имеющий глубокий вырез на спине. Он пользовался особенной популярностью в далеких 80-90-х годах. Эта вещь сочетает в себе элегантность и элементы откровенности, но не чрезмерной.

Молодая девушка в купальнике с вырезом на спине. Фото: Anabel Arto

По словам стилистов, женщинам и девушкам стоит посмотреть именно на текстурированный сплошной купальник, купальник с поясом на талии, купальник в рубчик или тот, который имеет высокую талию. Также модными считаются купальники в два разных цвета, полоску или с застежкой.

Можно выбрать стильный купальник на одно плечо или купальник ярких оттенков с бретелькой на шее. Но стилисты отмечают, что купальник с высокими бедрами всегда остается в моде, однако в этом сезоне можно выбрать и низкую талию.

Женщина в черном купальнике с открытой спиной. Фото: Anabel Arto

Купальники, имеющие низкую или среднюю посадку, визуально делают туловище и ноги длиннее, а также подходят под любой тип фигуры. Поэтому в этом сезоне стоит добавить в свой летний гардероб именно купальники с глубоким вырезом на спине.

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