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Цей купальник з 90-х зараз знову в моді — що одягнути на пляж влітку 2024

19 червня 2024 23:09
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Модний купальник з 90-тих — що зараз знову в тренді
Молода жінка в купальнику на пляжі. Фото: Womanadvice.pl
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Дівчата та жінки у далекі 80-ті і 90-ті роки мали свій стиль, який зараз, до речі, почав повертатися у моду. Однією з таких речей, яка знову посіла перше місце в рейтингу наймодніших і повинна бути в літньому гардеробі кожної модниці, став один купальник тих років.

Новини.LIVE розповідає про цей одяг.

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Купальник — це незмінна річ у літньому гардеробі кожної дівчини і жінки, адже багато хто хоче похизуватися підкаченим тілом і стрункою фігурою в спекотному сезоні. Та як поєднати зручність і стиль в одному одязі? В цьому вам допоможе один дуже трендовий купальник 80-90-х років.

Жіночий купальник, який повернувся в моду

Стилісти цього сезону радять звернути увагу на купальник, який має глибокий виріз на спині. Він користувався особливою популярністю у далеких 80-90-х роках. Ця річ поєднує в собі елегантність і елементи відвертості, але не надмірної.

Молодая девушка в купальнике с вырезом на спине
Молода дівчина у купальнику з вирізом на спині. Фото: Anabel Arto

За словами стилістів, жінкам і дівчатам варто поглянути саме на текстурований суцільний купальник, купальник з поясом на талії, купальник у рубчик або той, який має високу талію. Також модними вважаються купальники у два різні кольори, смужку або із застібкою.

Можна обрати і стильний купальник на одне плече або купальник яскравих відтінків з бретелькою на шиї. Та стилісти наголошують, що купальник з високими стегнами завжди залишається в моді, однак цього сезону можна обрати і низьку талію.

Женщина в черном купальнике с открытой спиной
Жінка в чорному купальнику з відкритою спиною. Фото: Anabel Arto

Купальники, які мають низьку або середню посадку, візуально роблять тулуб і ноги довшими, а також підходять під будь-який тип фігури. Тому цього сезону варто додати до свого літнього гардеробу саме купальники з глибоким вирізом на спині.

Нагадаємо, ми писали про те, яке жіноче взуття з далеких 90-х років повертається в моду. 

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