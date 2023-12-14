Цибульская отказывается ремонтировать разрушенную квартиру — соседи жалуются

Певица Оля Цибульская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская попала в громкий скандал. Оказывается, популярная артистка не хочет вместе со своими родителями привести в порядок собственную квартиру, из-за чего на нее очень жалуются соседи.

Об этом рассказывает Слава Демин на своем канале в YouTube.

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Украинская артистка попала в скандал из-за того, что на нее очень жалуются соседи. Дело в том, что Оля не хочет делать ремонт в квартире ее родителей, расположенной в Ирпене, хотя она находится в аварийном состоянии.

"Оля Цибульская попала в скандал из-за жилья ее родителей в Ирпене. Жители многоэтажки обвинили артистку в том, что она препятствует ремонтным работам. Соседи возмущаются, что Оля Цибульская вместе с родителями отказывается привести в порядок собственную квартиру. Там неубранное стекло, это стекло свисает с дома. По словам жителей, стекло может на кого-то упасть", — говорит Слава Демин.

Слава Демин об Оле Цибульской. Фото: скриншот с YouTube

Сама украинская артистка отметила, что дом находится в аварийном состоянии, а после попадания снаряда россиян там могли остаться опасные предметы. Впрочем, она говорит, что она может разрешить делать ремонт человеку, который готов взять на себя ответственность.

Stories певицы Оли Цибульской. Фото: скриншот из Instagram

"Сама Оля ответила на эти обвинения. Певица говорит, что многоэтажка находится в аварийном состоянии. Кроме того, после попадания вражеского снаряда в потолках все еще могли остаться взрывоопасные предметы. Оля заявила, что может юридически разрешить производить ремонтные работы в квартире ее родителей тому человеку, который готов взять на себя ответственность", — также добавил украинский ведущий.

Квартира Оли Цибульской в аварийном состоянии

Одна из жительниц дома, где жили родители певицы, заявила, что ее семья отказывается делать ремонт аварийной квартиры, что очень ее возмущает.

Публикация жительницы дома, где жили родители Оли Цибульской. Фото: скриншот с Facebook

Дом, где раньше жили родители Оли Цибульской. Фото: Facebook жительницы дома

Бывшая квартира родителей Оли Цибульской. Фото: Facebook жительницы дома

Комментарий Оли Цибульской по поводу квартиры в Ирпене

Украинская артистка призналась, что родительская квартира находится в таком же состоянии, как и раньше. Она рассказала, что эта квартира может быть опасна, поэтому родители подали все документы, чтобы решить этот вопрос.

"Квартира родителей до сих пор в таком же состоянии. Обследовавшие специалисты повторяли: квартира в аварийном состоянии. Повреждения несущей конструкции. Эти заключения от архитектора есть в скринах. Часть этажа рассматривают под демонтаж и осматривавший объект архитектор сказал что любые работы без специалистов могут быть опасны для жизни. Поэтому нужно ждать решения и действий официальной комиссии. Родители подали все необходимые документы", — отметила Оля Цибульская.

Обращение Оли Цибульской к публике. Фото: скриншот из Instagram

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