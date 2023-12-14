Цибульська відмовляється ремонтувати зруйновану квартиру — сусіди скаржаться

Співачка Оля Цибульська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і ведуча Оля Цибульська потрапила у гучний скандал. Виявляється, популярна артистка не хоче разом зі своїми батьками привести до ладу власну квартиру, через що на неї дуже скаржаться сусіди.

Про це розповідає Слава Дьомін на своєму каналі в YouTube.

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Українська артистка потрапила у скандал через те, що на неї дуже скаржаться сусіди. Справа в тому, що Оля не хоче робити ремонт у квартирі її батьків, яка розташована в Ірпені, хоча вона перебуває в аварійному стані.

"Оля Цибульська потрапила у скандал через помешкання її батьків у Ірпені. Жителі багатоповерхівки звинуватили артистку в тому, що вона перешкоджає ремонтним роботам. Сусіди обурюються, що Оля Цибульська разом із батьками відмовляється привести до ладу власну квартиру. Там неприбране скло, це скло звисає з будинку. За словами жителів, скло може на когось впасти", — каже Слава Дьомін.

Слава Дьомін про Олю Цибульську. Фото: скриншот з YouTube

Сама українська артистка зазначила, що будинок перебуває в аварійному стані, а після влучання снаряду росіян там могли залишитися небезпечні предмети. Втім, вона каже, що вона може дозволити робити ремонт людині, яка готова взяти на себе відповідальність.

Stories співачки Олі Цибульської. Фото: скриншот з Instagram

"Сама Оля відповіла на ці звинувачення. Співачка каже, що багатоповерхівка перебуває в аварійному стані. Крім того, після влучання ворожого снаряду в стелях все ще могли залишитися вибухонебезпечні предмети. Оля заявила, що може юридично дозволити робити ремонтні роботи у квартирі її батьків тій людині, яка готова на себе взяти відповідальність", — також додав український ведучий.

Квартира Олі Цибульської в аварійному стані

Одна з мешканок будинку, де жили батьки співачки, заявила, що її сім'я відмовляється робити ремонт аварійної квартири, що дуже її обурює.

Публікація мешканки будинку, де жили батьки Олі Цибульської. Фото: скриншот з Facebook

Будинок, де раніше жили батьки Олі Цибульської. Фото: Facebook мешканки будинку

Колишня квартира батьків Олі Цибульської. Фото: Facebook мешканки будинку

Коментар Олі Цибульської щодо квартири в Ірпені

Українська артистка зізналася, що батьківська квартира перебуває у такому самому стані, як і раніше. Вона розповіла, що ця квартира може бути небезпечною, тому батьки подали всі документи, щоб вирішити це питання.

"Квартира батьків досі в такому ж стані. Спеціалісти, що оглядали повторювали: квартира в аварійному стані. Пошкодження несучої конструкції. Ці заключення від архітектора є у скрінах. Частину поверху розглядають під демонтаж і архітектор, що оглядав об’єкт сказав що будь які роботи без спеціалістів можуть бути небезпечними для життя. Тому треба чекати рішення і дій офіційної комісії. Батьки подали всі потрібні документи", — зазначила Оля Цибульська.

Звернення Олі Цибульської до публіки. Фото: скриншот з Instagram

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