Оля Цибульская про Андрея Данилко и обиду на Фабрику звезд

Украинская певица Оля Цибульская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица, теле- и радиоведущая Оля Цибульская вспомнила времена "Фабрики звезд". Одна из самых ярких представительниц шоу-бизнеса в интервью Славе Демину честно призналась, почему она определенный период своей жизни не хотела даже вспоминать участие в этом талант-шоу.

Интервью с Олей Цибульской обнародовали на "Телеканале Дом" в YouTube.

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Известная украинская артистка признается, что у нее был такой момент, когда она не хотела говорить об участии в шоу "Фабрика звезд", но она очень благодарна этому проекту. На шоу Оля Цибульская впервые познакомилась с артистом Андреем Данилко.

"Был период, когда я не хотела больше об этом говорить, потому что после проекта люди помнят о давнем, и тебя цепляет. Но я этому проекту очень благодарна, потому что он меня познакомил с индустрией, у нас тогда были все большие артисты. У нас тогда был Юрий Никитин, который был тогда топ-продюсером в шоу-бизнесе. Я тогда познакомилась впервые с Андреем Данилко", — вспоминает Оля Цибульская.

Оля Цибульская со Славой Деминым на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Певица призналась, какие у нее сложились тогда первые впечатления об украинском артисте Андрее Данилко.

"Он был очень загадочный, тогда я хотела рассматривать, мне хотелось смотреть на его руки, мимику и понять, что у него внутри, потому что я понимала, что он глубже, чем то, что мы видим на сцене", — высказалась об Андрее Данилко украинская певица.

Участие Оли Цибульской в "Фабрике звезд"

В 2007 году на телеэкранах впервые появилось талант-шоу "Фабрика звезд", в котором приняло участие много разных артистов. В проекте также приняла участие и певица Оля Цибульская, которой удалось победить в составе дуэта "Опасные связи".

Несколько лет назад артистка решила вспомнить времена существования "Фабрики звезд", поделившись архивными фотографиями.

Оля Цибульская в составе дуэта "Опасные связи". Фото: Instagram Оли Цибульской

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