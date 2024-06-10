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Цибульська згадала часи "Фабрики зірок" — чому не хотіла про це говорити

10 червня 2024 17:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Оля Цибульська про Андрія Данилка та образу на Фабрику зірок
Українська співачка Оля Цибульська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська співачка, теле- і радіоведуча Оля Цибульська згадала часи "Фабрики зірок". Одна з найяскравіших представниць шоу-бізнесу в інтерв’ю Славі Дьоміну чесно зізналася, чому вона певний період свого життя не хотіла навіть згадувати участь в цьому талант-шоу.

Інтерв’ю з Олею Цибульською оприлюднили на "Телеканалі ДОМ" в YouTube.

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Оля Цибульська про "Фабрику зірок"

Відома українська артистка зізнається, що в неї був такий момент, коли вона не хотіла говорити про участь в шоу "Фабрика зірок", але вона дуже вдячна цьому проєкту. На шоу Оля Цибульська вперше познайомилася з артистом Андрієм Данилком.

"Був період, коли я не хотіла більше про це говорити, тому що після проєкту люди пам’ятають про давнє, і тебе чіпляє. Але я цьому проєкту дуже вдячна, бо він мене познайомив з індустрією, в нас тоді були всі великі артисти. В нас тоді був Юрій Нікітін, який тоді був топ-продюсером в шоу-бізнесі. Я тоді познайомилася вперше з Андрієм Данилком", — згадує Оля Цибульська.

Оля Цибульская со Славой Деминым на интервью
Оля Цибульська зі Славою Дьоміним на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Співачка зізналася, які в неї склалися тоді перші враження про українського артиста Андрія Данилка. 

"Він був дуже загадковий, тоді я хотіла роздивлятися, мені хотілося дивитися на його руки, міміку і зрозуміти, що у нього всередині, бо я розуміла, що він глибший, ніж те, що ми бачимо на сцені", — висловилася про Андрія Данилка українська співачка.

Участь Олі Цибульської у "Фабриці зірок"

У 2007 році на телеекранах вперше з’явилося талант-шоу "Фабрика зірок", в якому взяло участь багато різних артистів. У проєкті також взяла участь і співачка Оля Цибульська, якій вдалося перемогти у складі дуету "Опасные связи". 

Декілька років тому артистка вирішила згадати часи існування "Фабрики зірок", поділившись архівними фотографіями.

Оля Цибульская в составе дуэта "Опасные связи"
Оля Цибульська в складі дуету "Опасные связи". Фото: Instagram Олі Цибульської

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Цибульська прокоментувала слова Олега Скрипки про фемінізм. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Оля Цибульська вперше показала свого чоловіка. 

Також ми повідомляли про те, що співачка і ведуча Оля Цибульська розповіла, як захворіла на початку війни.

шоу-бізнес
"Фабрика зірок"
Оля Цибульська
українські зірки

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