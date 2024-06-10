Оля Цибульська про Андрія Данилка та образу на Фабрику зірок

Українська співачка Оля Цибульська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка, теле- і радіоведуча Оля Цибульська згадала часи "Фабрики зірок". Одна з найяскравіших представниць шоу-бізнесу в інтерв’ю Славі Дьоміну чесно зізналася, чому вона певний період свого життя не хотіла навіть згадувати участь в цьому талант-шоу.

Інтерв’ю з Олею Цибульською оприлюднили на "Телеканалі ДОМ" в YouTube.

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Відома українська артистка зізнається, що в неї був такий момент, коли вона не хотіла говорити про участь в шоу "Фабрика зірок", але вона дуже вдячна цьому проєкту. На шоу Оля Цибульська вперше познайомилася з артистом Андрієм Данилком.

"Був період, коли я не хотіла більше про це говорити, тому що після проєкту люди пам’ятають про давнє, і тебе чіпляє. Але я цьому проєкту дуже вдячна, бо він мене познайомив з індустрією, в нас тоді були всі великі артисти. В нас тоді був Юрій Нікітін, який тоді був топ-продюсером в шоу-бізнесі. Я тоді познайомилася вперше з Андрієм Данилком", — згадує Оля Цибульська.

Оля Цибульська зі Славою Дьоміним на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Співачка зізналася, які в неї склалися тоді перші враження про українського артиста Андрія Данилка.

"Він був дуже загадковий, тоді я хотіла роздивлятися, мені хотілося дивитися на його руки, міміку і зрозуміти, що у нього всередині, бо я розуміла, що він глибший, ніж те, що ми бачимо на сцені", — висловилася про Андрія Данилка українська співачка.

Участь Олі Цибульської у "Фабриці зірок"

У 2007 році на телеекранах вперше з’явилося талант-шоу "Фабрика зірок", в якому взяло участь багато різних артистів. У проєкті також взяла участь і співачка Оля Цибульська, якій вдалося перемогти у складі дуету "Опасные связи".

Декілька років тому артистка вирішила згадати часи існування "Фабрики зірок", поділившись архівними фотографіями.

Оля Цибульська в складі дуету "Опасные связи". Фото: Instagram Олі Цибульської

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