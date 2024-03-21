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В Литве отменили концерт итальянского певца, который развлекал россиян

21 марта 2024 17:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В Литве отменили концерт итальянского певца, который развлекал россиян
Итальянский певец Энцо Гинацци. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Итальянский певец Энцо Гинацци, выступающий под псевдонимом Пупо, меньше недели назад приехал развлекать россиян в Москву. После такого шага Литва наказала артиста и отменила запланированное в апреле его выступление.

Об этом сообщает издание Delfi.

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26 апреля в Литве состоится шоу Legacy Inn, на которое пригласили итальянского певца Пупо. Энцо Гинацци решил не тратить время, и 15 марта дал сольный концерт в Москве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пупо спел на одной сцене с путинистами, однако их имена в издании не указываются.

Комментируя свое выступление в России, исполнитель заявил, что "не хочет говорить о политике", а только хочет "нести голубя мира".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На организаторов шоу Legacy Inn в Литве такие аргументы не подействовали, и они без сомнений убрали его из списка приглашенных артистов и уже нашли ему замену.

"Мы очень рады и приветствуем решение Legacy Inn закрыть двери перед пророссийским деятелем", — отметил директор Шяуляйской арены Ренатас Начаюс.

Итальянский певец Пупо поддерживает убийства украинцев

Артист даже не скрывает, что поддерживает кровавую политику Кремля. Певец даже успел засветиться на российском телевидении и вместе с пропагандисткой Марией Львовой-Беловой обсуждал незаконное похищение украинского подростка Богдана Ермохина.

Напомним, ранее мы писали, что российские школьники будут изучать песни путинистов - группы "Любэ", Олега Газманова и Shamana. Также Путин создал "черный список" звезд , принимавших участие в обнаженной вечеринке в Москве и запретил им давать концерты в РФ.

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