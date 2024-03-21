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У Литві скасували концерт італійського співака, який розважав росіян

21 березня 2024 17:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
У Литві скасували концерт італійського співака, який розважав росіян
Італійський співак Енцо Гінацці. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Італійський співак Енцо Гінацці, який виступає під псевдонімом Пупо, менше тижня тому приїхав розважати росіян у Москву. Після такого кроку Литва покарала артиста та скасувала запланований у квітні його виступ.

Про це повідомляє видання Delfi.

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26 квітня у Литві відбудеться шоу Legacy Inn на яке запросили італійського співака Пупо. Енцо Гінацці вирішив не витрачати час, та 15 березня дав сольний концерт у Москві.

Пупо заспівав на одній сцені з путіністами, однак їх імена у виданні не зазначаються.

Коментуючи свій виступ у Росії, виконавець заявив, що "не хоче говорити про політику", а лише хоче "нести голуба миру".

На організаторів шоу Legacy Inn у Литві такі аргументи не подіяли, і вони без сумнівів скасували його зі списку запрошених артистів і вже знайшли йому заміну.

"Ми дуже раді і вітаємо рішення Legacy Inn закрити двері перед проросійським діячем", — зазначив директор Шяуляйської арени Ренатас Начаюс.

Італійський співак Пупо підтримує вбивства українців

Артист навіть не приховує те, що підтримує криваву політику Кремля. Співак навіть встиг засвітитися у на російському телебаченні та разом з пропагандисткою Марією Львовою-Бєловою, обговорював незаконне викрадення українського підлітка Богдана Єрмохіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські школярі будуть вивчати пісні путіністів — гурту "Любе", Олега Газманова та Shamana. Також Путін  створив "чорний список" зірок, які брали участь в оголеній вечірці в Москві та заборонив їм давати концерти у РФ.

Італія
Литва
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закордонні зірки
Росія

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