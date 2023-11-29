В сети появилось новое фото Олега Винника — как он сейчас выглядит

Украинский певец Олег Винник в клипе на свою песню "Ты в курсе". Фото: скриншот с YouTube

В сети появилась новая фотография украинского певца, автора песен и композитора Олега Винника из-за границы. В описании к снимку говорится, что к известному украинскому артисту, который сейчас находится в Германии, приехали волонтеры.

Соответствующей фотографией поделилась официальная представительница Олега Винника Валерия Барон на своей странице в Instagram.

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Новая фотография Олега Винника

На официальной странице представительницы украинского артиста появилась новая фотография, где можно увидеть Олега Винника с двумя мужчинами. На снимке певец одет в темно-синюю куртку, темную кепку и очки. К тому же в одном ухе можно увидеть серьгу.

Валерия Барон отметила, что Олег Винник помог двум волонтерам найти и подготовить автомобиль, чтобы передать его на передовую украинскому защитнику. Также певец якобы передал помощь, собранную в Германии, воинам ВСУ.

"К Олегу Виннику пришли волонтеры из Благотворительного Фонда "Буцкие Ангелы". Он помог им с поиском и подготовкой автомобиля для бойца на передовую. А также передал благотворительную помощь (кровати, матрасы, одежду и обувь), которую собрали в Германии вместе с Anja Rätzke и Thomas Uhlig. Низкий поклон и благодарность каждому! Приближаем Победу вместе!" — подписала фото с Олегом Винником его представительница.

Певец Олег Винник с волонтерами в Германии. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на новое фото Олега Винника

Увидев новую фотографию, подписчики представительницы украинского артиста не прошли мимо и начали ее комментировать.

Спасибо за хорошие новости. Вот, как увидела Олега Анатольевича, поняла, настолько мне его не хватает, но вместе с тем стало так тепло на душе

Как я рада видеть Олега Анатольевича, он выглядит прекрасно, надеюсь, что его самочувствие наладилось. Соскучились НЕРЕАЛЬНО СИЛЬНО. Валерия, очень Вас благодарю за такую новость

Великолепная новость! Душа радуется, когда вижу Олега Анатольевича. Спасибо ему за все, и пусть скорее поправляется и возвращается к нам

Спасибо за помощь ВСУ Олегу Анатольевичу и его команде. Низкий поклон до земли нашим родным волонтерам

Комментарии со страницы Валерии Барон. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Валерии Барон. Фото: скриншот из Instagram

Где находится и чем занимается сейчас Олег Винник

Еще в начале полномасштабного вторжения украинский певец и любимец женщин Олег Винник уехал в Германию, пропав с информационного пространства. Впоследствии он заявил, что поехал туда из-за проблем со здоровьем.

"Я — человек, отвечающий за свои слова и свои поступки. Выехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей. Я — гражданин Украины, резидент Германии, проживаю здесь 23 года. Есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда становился на учет в украинском посольстве", — признался в интервью Олег Винник.

Известно, что сейчас артист занимается волонтерством, а недавно появилась информация о том, что он может дать концерт в поддержку ВСУ. Впрочем, позже руководительница его фан-клуба Валерия Барон отметила, что в случае подготовки к туру Олег Винник сам об этом расскажет.

Новость о возможном возвращении Олега Винника на сцену. Фото: скриншот с Telegram

Комментарий представительницы Олега Винника по поводу концерта. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Юлия Санина рассказала о возможном возвращении Олега Винника на сцену.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Макс Барских высказался о своем коллеге Олеге Виннике.

Также мы сообщали, что украинский продюсер Игорь Кондратюк защитил Олега Винника от хейтеров.