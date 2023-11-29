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В сети показали новую фотографию Олега Винника — какой он сейчас

29 ноября 2023 12:30
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
В сети появилось новое фото Олега Винника — как он сейчас выглядит
Украинский певец Олег Винник в клипе на свою песню "Ты в курсе". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В сети появилась новая фотография украинского певца, автора песен и композитора Олега Винника из-за границы. В описании к снимку говорится, что к известному украинскому артисту, который сейчас находится в Германии, приехали волонтеры.

Соответствующей фотографией поделилась официальная представительница Олега Винника Валерия Барон на своей странице в Instagram.

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Новая фотография Олега Винника

На официальной странице представительницы украинского артиста появилась новая фотография, где можно увидеть Олега Винника с двумя мужчинами. На снимке певец одет в темно-синюю куртку, темную кепку и очки. К тому же в одном ухе можно увидеть серьгу.

Валерия Барон отметила, что Олег Винник помог двум волонтерам найти и подготовить автомобиль, чтобы передать его на передовую украинскому защитнику. Также певец якобы передал помощь, собранную в Германии, воинам ВСУ.

"К Олегу Виннику пришли волонтеры из Благотворительного Фонда "Буцкие Ангелы". Он помог им с поиском и подготовкой автомобиля для бойца на передовую. А также передал благотворительную помощь (кровати, матрасы, одежду и обувь), которую собрали в Германии вместе с Anja Rätzke и Thomas Uhlig. Низкий поклон и благодарность каждому! Приближаем Победу вместе!" — подписала фото с Олегом Винником его представительница.

Публикация со страницы Валерии Барон
Певец Олег Винник с волонтерами в Германии. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на новое фото Олега Винника

Увидев новую фотографию, подписчики представительницы украинского артиста не прошли мимо и начали ее комментировать. 

  • Спасибо за хорошие новости. Вот, как увидела Олега Анатольевича, поняла, настолько мне его не хватает, но вместе с тем стало так тепло на душе
  • Как я рада видеть Олега Анатольевича, он выглядит прекрасно, надеюсь, что его самочувствие наладилось. Соскучились НЕРЕАЛЬНО СИЛЬНО. Валерия, очень Вас благодарю за такую новость
  • Великолепная новость! Душа радуется, когда вижу Олега Анатольевича. Спасибо ему за все, и пусть скорее поправляется и возвращается к нам
  • Спасибо за помощь ВСУ Олегу Анатольевичу и его команде. Низкий поклон до земли нашим родным волонтерам
Комментарии со страницы Валерии Барон
Комментарии со страницы Валерии Барон. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Валерии Барон
Комментарий со страницы Валерии Барон. Фото: скриншот из Instagram

Где находится и чем занимается сейчас Олег Винник

Еще в начале полномасштабного вторжения украинский певец и любимец женщин Олег Винник уехал в Германию, пропав с информационного пространства. Впоследствии он заявил, что поехал туда из-за проблем со здоровьем.

"Я — человек, отвечающий за свои слова и свои поступки. Выехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей. Я — гражданин Украины, резидент Германии, проживаю здесь 23 года. Есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда становился на учет в украинском посольстве", — признался в интервью Олег Винник.

Известно, что сейчас артист занимается волонтерством, а недавно появилась информация о том, что он может дать концерт в поддержку ВСУ. Впрочем, позже руководительница его фан-клуба Валерия Барон отметила, что в случае подготовки к туру Олег Винник сам об этом расскажет.

Публикация по каналу "МУЗВАР"
Новость о возможном возвращении Олега Винника на сцену. Фото: скриншот с Telegram
Публикация по каналу "МУЗВАР"
Комментарий представительницы Олега Винника по поводу концерта. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Юлия Санина рассказала о возможном возвращении Олега Винника на сцену.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Макс Барских высказался о своем коллеге Олеге Виннике.

Также мы сообщали, что украинский продюсер Игорь Кондратюк защитил Олега Винника от хейтеров.

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