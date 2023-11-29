У мережі з'явилося нове фото Олега Винника — який він зараз має вигляд

Український співак Олег Винник у кліпі на свою пісню "Ты в курсе". Фото: скриншот з YouTube

У мережі з’явилася нова фотографія українського співака, автора пісень і композитора Олега Винника з-за кордону. В описі до знімка йдеться про те, що до відомого українського артиста, який зараз перебуває у Німеччині, приїхали волонтери.

Відповідною фотографією поділилася офіційна представниця Олега Винника Валерія Барон на своїй сторінці в Instagram.

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Нова фотографія Олега Винника

На офіційній сторінці представниці українського артиста з’явилася нова фотографія, на якій можна побачити Олега Винника з двома чоловіками. На знімку співак одягнений у темно-синю куртку, темну кепку і окуляри. До того ж на одному вусі можна побачити сережку.

Валерія Барон зазначила, що Олег Винник допоміг двом волонтерам знайти і підготувати автомобіль, щоб передати його на передову українському захиснику. Також співак нібито передав допомогу, яку зібрав у Німеччині, воїнам ЗСУ.

"До Олега Винника завітали волонтери з Благодійного Фонду "Буцькі Ангели". Він допоміг їм з пошуком і підготовкою автомобіля для бійця на передову. А також передав благодійну допомогу (ліжка, матраци, одяг і взуття), яку зібрали в Німеччині разом з Anja Rätzke і Thomas Uhlig. Низький уклін і подяка кожному! Наближаємо Перемогу разом!" — підписала фото з Олегом Винником його представниця.

Співак Олег Винник з волонтерами у Німеччині. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на нове фото Олега Винника

Побачивши нову фотографію, підписники представниці українського артиста не пройшли осторонь і почали її коментувати.

Дякую за гарні новини. Ось, як побачила Олега Анатолійовича, зрозуміла, настільки мені його не вистачає, але поруч з тим стало так тепло на душі

Як я рада бачити Олега Анатолійовича, він має чудовий вигляд, сподіваюся, що його самопочуття налагодилось. Скучили НЕРЕАЛЬНО СИЛЬНО. Валерія, дуууже Вам дякую за таку новину

Чудова новина! Душа радіє, коли бачу Олега Анатолійовича. Дякую йому за все, і нехай скоріше одужує та повертається до нас

Щиро дякую за допомогу ЗСУ Олегу Анатолійовичу і його команді. Низький уклін до землі нашим рідненьким волонтерам

Коментарі зі сторінки Валерії Барон. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Валерії Барон. Фото: скриншот з Instagram

Де перебуває і чим займається зараз Олег Винник

Ще на початку повномасштабного вторгнення український співак і улюбленець жінок Олег Винник поїхав до Німеччині, зникнувши з інформаційного простору. Згодом він заявив, що поїхав він туди через проблеми зі здоров’ям.

"Я — людина, яка відповідає за свої слова і свої вчинки. Виїхав 26 числа. І вивозив з собою дуже багато людей. Я — громадянин України, резидент Німеччини, проживаю тут 23 роки. Маю лише закордонний паспорт, бо внутрішній в мене забрали ще на початку 2000-х, коли ставав на облік в українському посольстві", — зізнався в інтерв’ю Олег Винник.

Відомо, що зараз артист займається волонтерством, а нещодавно з’явилася інформація про те, що він може дати концерт на підтримку ЗСУ. Втім, пізніше керівниця його фан-клубу Валерія Барон зазначила, що у разі підготовки до туру Олег Винник сам про це розповість.

Новина про можливе повернення Олега Винника на сцену. Фото: скриншот з Telegram

Коментар представниці Олега Винника щодо концерту. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Юлія Саніна розповіла про можливе повернення Олега Винника на сцену.

Раніше ми розповідали про те, що співак Макс Барських висловився про свого колегу Олега Винника.

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