У него есть завод – Оля Полякова удивила заработками любимого во время войны

У него есть завод — Оля Полякова удивила заработками возлюбленного во время войны
Певица Оля Полякова призналась, как ее муж зарабатывает во время полномасштабной войны. Звезда рассказала о финансах мужа, бизнесмена Вадима Буряковского.
Об этом стало известно в интервью артистке "Слава+".
Звезда призналась, зачем собирает деньги
Полякова не раз говорила, что во время полномасштабного вторжения ей фактически приходилось удерживать семью. Также они жили на деньги, которые у Буряковского остались от предыдущего бизнеса. Но любимый певицы придумал новый бизнес во время войны:
"У него есть завод, который он приобрел очень давно. Давно этот завод просто стоял и только тянул. Но вот в последнее время...У Вадика есть партнер теперь по бизнесу, они вместе делают бытовую технику для городов. Это снегоуборочные машины, мусоровозы", — говорит звезда.
Артистка не планирует заняться бизнесом, у нее просто нет бизнес-жилки. Плякова не планирует вкладывать деньги, чтобы они приносили пассивный доход:
"Я точно знаю, что мне нужно приберечь деньги для обучения моих детей, потому что у меня двое. Их нужно выучить. Если их учить за границей, это очень дорого. Мы уже это проходили один год и у нас это еще впереди. Я человек старой "формации". У меня есть ремесло. Это не бизнес то, чем я занимаюсь", — сказала Полякова.
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