У нього є завод — Оля Полякова здивувала заробітками коханого під час війни

Співачка Оля Полякова з чоловіком Вадимом. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Співачка Оля Полякова зізналася, як її возлюбленний заробляє під час повномасштабної війни. Зірка розповіла про фінанси чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського.

Про це стало відомо в інтервью артистки "Слава+".

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Полякова не раз говорила, що під час повномасштабного вторгнення їй фактично доводилося утримувала сім'ю. Також вони жили на гроші, які у Буряковського лишилися від попереднього бізнесу. Але коханий співачки вигадав новий бізнес під час війни:

"В нього є завод, який він придбав дуже давно. Давно цей завод просто стояв і тільки тягнув. Але ось останнім часом..У Вадіка є партнер тепер за бізнесом, вони разом роблять побутову техніку для міст. Це снігоприбиральні машини, сміттєвози", — говорить зірка.

Артистка не планує зайнятися бізнесом, у в неї просто немає бізнесової жилки. Плякова не планує вкладати гроші, аби вони приносили пасивний дохід:

"Я точно знаю, що мені треба приберегти гроші для навчання моїх дітей, бо в мене двоє. Їх треба вивчити. Якщо їх вчити за кордоном, це дуже дорого. Ми вже це проходили один рік і в нас ще це попереду. Я людина старої формації. В мене є ремесло. Це не бізнес те, чим я займаюся", — розовіла Полякова.

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