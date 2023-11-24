У нього є завод — Оля Полякова здивувала заробітками коханого під час війни
Співачка Оля Полякова зізналася, як її возлюбленний заробляє під час повномасштабної війни. Зірка розповіла про фінанси чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського.
Про це стало відомо в інтервью артистки "Слава+".
Зірка зізналася, для чого збирає гроші
Полякова не раз говорила, що під час повномасштабного вторгнення їй фактично доводилося утримувала сім'ю. Також вони жили на гроші, які у Буряковського лишилися від попереднього бізнесу. Але коханий співачки вигадав новий бізнес під час війни:
"В нього є завод, який він придбав дуже давно. Давно цей завод просто стояв і тільки тягнув. Але ось останнім часом..У Вадіка є партнер тепер за бізнесом, вони разом роблять побутову техніку для міст. Це снігоприбиральні машини, сміттєвози", — говорить зірка.
Артистка не планує зайнятися бізнесом, у в неї просто немає бізнесової жилки. Плякова не планує вкладати гроші, аби вони приносили пасивний дохід:
"Я точно знаю, що мені треба приберегти гроші для навчання моїх дітей, бо в мене двоє. Їх треба вивчити. Якщо їх вчити за кордоном, це дуже дорого. Ми вже це проходили один рік і в нас ще це попереду. Я людина старої формації. В мене є ремесло. Це не бізнес те, чим я займаюся", — розовіла Полякова.
Нагадаємо, Оля Полякова розсекретила розмір свого найбільшого гонорару.
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