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В стиле бездомного — бренд Balenciaga шокировал новой коллекцией

28 ноября 2023 11:40
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
В стиле бездомного — бренд Balenciaga шокировал новой коллекцией
Один из образов новой коллекции бренда Balenciaga. Фото: balenciaga.com/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Бренд Balenciag снова удивил новой коллекцией. Наряды в повседневном стиле вызвали неоднозначные реакции в сети. Среди поклонников бренда звезды Голливуда: Канье Уэст, Ким Кардашьян и другие модники.

Фото потертых брюк и "изношеной" обуви бренда появилось в интернет.

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Это не в первый раз, когда бренд шокирует своими нарядами. Ранее Balenciaga выпустила коллекцию обуви Paris Sneaker, привлекшую внимание социальных медиа благодаря лимитированной версии примерно за 1850 долларов за пару.

 

В сети неоднозначно была воспринята новая коллекция Balenciaga. Фото: социальные сети

 

В сети неоднозначно восприняли новую коллекцию Balenciaga. Фото: социальные сети
В сети неоднозначно была воспринята новая коллекция Balenciaga. Фото: социальные сети

 

В сети неоднозначно восприняли новую коллекцию Balenciaga. Фото: социальные сети
В сети неоднозначно была воспринята новая коллекция Balenciaga. Фото: социальные сети

 

В сети неоднозначно восприняли новую коллекцию Balenciaga. Фото: социальные сети
В сети неоднозначно была воспринята новая коллекция Balenciaga. Фото: социальные сети

 

В сети неоднозначно восприняли новую коллекцию Balenciaga. Фото: социальные сети
В сети неоднозначно была воспринята новая коллекция Balenciaga. Фото: социальные сети

 

В сети неоднозначно восприняли новую коллекцию Balenciaga. Фото: социальные сети
В сети неоднозначно была воспринята новая коллекция Balenciaga. Фото: социальные сети

Критики видят в этом идею "пренебрежения капитализмом". В свое время сломанные iPhone стали официальными приглашениями Balenciaga на Парижскую неделю моды.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by HIGHSNOBIETY (@highsnobiety)

В сети некоторые видят в этом искусство, а кто-то — безумие.

"Если бы бездомные могли продать свою одежду, они бы купили себе дом".

"Только идиоты покупают такую одежду".

"У оригинала есть определенный запах, который невозможно создать", — комментируют фоловеры.

На минувшей неделе дом моды Balenciaga выставил на продажу авангардную юбку из полотенца на своем сайте по цене 925 долларов. Юбка Towel впервые была представлена на показе мод коллекции весна-лето 2024 года в Париже.

Напомним, Зендея примеряла соблазнительный наряд, украшенный декором из пластиковых бутылок.

Ранее Кайли Дженнер после обвинений в плагиате ошеломила заработками.

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