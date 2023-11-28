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У стилі безхатька — бренд Balenciaga шокував новою колекцією

28 листопада 2023 11:40
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
У стилі безхатька — бренд Balenciaga шокував новою колекцією
Один з образів нової колекції бренду Balenciaga. Фото: balenciaga.com
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Бренд Balenciag знову здивував новою колекцією. Вбрання у повсякденному стилі викликало неоднозначні реакції у мережі. Серед прихильників бренду зірки Голлівуду Каньє Вест, Кім Кардаш'ян та інші модники. 

Фото потертих штанів та "зношеного" взуття бренду з'явилося в інтернеті.

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Це не вперше, коли бренд шокує своїм вбранням. Раніше Balenciaga випустила колекцію взуття Paris Sneaker, яка привернула увагу соціальних медіа завдяки лімітованій версії приблизно за 1 850 доларів за пару.

 

У мережі неоднозначно сприйняли нову колекцію Balenciaga. Фото: соціальні мережі

 

У мережі неоднозначно сприйняли нову колекцію Balenciaga. Фото: соціальні мережі
У мережі неоднозначно сприйняли нову колекцію Balenciaga. Фото: соціальні мережі

 

У мережі неоднозначно сприйняли нову колекцію Balenciaga. Фото: соціальні мережі
У мережі неоднозначно сприйняли нову колекцію Balenciaga. Фото: соціальні мережі

 

У мережі неоднозначно сприйняли нову колекцію Balenciaga. Фото: соціальні мережі
У мережі неоднозначно сприйняли нову колекцію Balenciaga. Фото: соціальні мережі

 

У мережі неоднозначно сприйняли нову колекцію Balenciaga. Фото: соціальні мережі
У мережі неоднозначно сприйняли нову колекцію Balenciaga. Фото: соціальні мережі

 

У мережі неоднозначно сприйняли нову колекцію Balenciaga. Фото: соціальні мережі
У мережі неоднозначно сприйняли нову колекцію Balenciaga. Фото: соціальні мережі

Критики бачуть в цьмоу ідею "зневаги капіталізму". Свого часу зламані iPhone стали офіційними запрошеннями Balenciaga на Паризький тиждень моди.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У мережі дехто бачить в цьому мистецтво, а хтось — божевілля.

"Якщо б безхатченки могли продати свій одяг, вони б купили собі будинок".

"Тільки ідіоти купують такий одяг".

"В оригінала є певний запах, який неможливо виготовити", — коментують фоловери.

Минулого тижня дім моди Balenciaga виставив на продаж авангардну спідницю з рушника на сайті за ціною 925 доларів. Спідниця Towel вперше представлена на показі мод колекції зима-весна 2024 у Парижі.

Нагадаємо, Зендея приміряла спокусливе вбрання, оздоблене декором з пластикових пляшок.

Раніше Кайлі Дженнер після звинувачень у плагіаті приголомшила заробітками.

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