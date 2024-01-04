Украинская актриса умерла после ракетных обстрелов Харькова

Актриса Виктория Тимошенко. Фото: Facebook

84-летняя бывшая актриса Харьковского академического драматического театра Виктория Тимошенко скончалась в больнице от ранений, полученных в результате ракетного удара России по Харькову 2 января.

Трагическую новость сообщили в Харьковской обладминистрации.

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Актриса Виктория Тимошенко была на пенсии, последний раз выходила на сцену около 10-15 лет назад.

"Сердце 84-летней женщины остановилось в больнице 4 января. Виктория Тимошенко закончила театральную студию при Дагестанском государственном театре города Махачкалы в 1960 году. Через 8 лет начала выступать на харьковской театральной сцене", — говорится в публикации Харьковской обладминистрации.

Режиссер драмтеатра Сергей Москаленко, который знал актрису, рассказал, что она выступала на сцене театра русской драмы.

"Знаете, что самое ужасное, в чем злая ухмылка судьбы? Она всю жизнь проработала в театре русской драмы. Будто популяризируя русское слово, в результате погибла от российской ракеты. Это просто ужас какой-то", — сказал Москаленко.

Дом по проспекту Независимости, последствия ударов РФ, 3 января 2024 года. Фото: Суспільне Харьків

Квартиры в здании по проспекту Независимости выдавали актерам театра Шевченка и театра Пушкина, пояснил режиссер.

Напомним, ранее мы писали, что Терехов сообщил подробности обстрела центра Харькова ракетами С-300.

Также мы сообщали, что возросло количество погибших и травмированных после атаки РФ по Харькову 2 января.