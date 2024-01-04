Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украинская актриса умерла после ракетных обстрелов Харькова arrow

Украинская актриса умерла после ракетных обстрелов Харькова

4 января 2024 14:31
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Украинская актриса умерла после ракетных обстрелов Харькова
Актриса Виктория Тимошенко. Фото: Facebook
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

84-летняя бывшая актриса Харьковского академического драматического театра Виктория Тимошенко скончалась в больнице от ранений, полученных в результате ракетного удара России по Харькову 2 января.

Трагическую новость сообщили в Харьковской обладминистрации.

Читайте также:

Ракета убила актрису российского театра

Актриса Виктория Тимошенко была на пенсии, последний раз выходила на сцену около 10-15 лет назад.

"Сердце 84-летней женщины остановилось в больнице 4 января. Виктория Тимошенко закончила театральную студию при Дагестанском государственном театре города Махачкалы в 1960 году. Через 8 лет начала выступать на харьковской театральной сцене", — говорится в публикации Харьковской обладминистрации.

 

Режиссер драмтеатра Сергей Москаленко, который знал актрису,  рассказал, что она выступала на сцене театра русской драмы.

"Знаете, что самое ужасное, в чем злая ухмылка судьбы? Она всю жизнь проработала в театре русской драмы. Будто популяризируя русское слово, в результате погибла от российской ракеты. Это просто ужас какой-то", — сказал Москаленко.

 

будинок на проспекті незалежності у харкові
Дом по проспекту Независимости, последствия ударов РФ, 3 января 2024 года. Фото: Суспільне Харьків

Квартиры в здании по проспекту Независимости выдавали актерам театра Шевченка и театра Пушкина, пояснил режиссер.

Напомним, ранее мы писали, что Терехов сообщил подробности обстрела центра Харькова ракетами С-300.

Также мы сообщали, что возросло количество погибших и травмированных после атаки РФ по Харькову 2 января.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме