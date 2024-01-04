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Українська актриса померла після ракетного обстрілу Харкова

4 січня 2024 14:31
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Українська актриса померла після ракетного обстрілу Харкова
Акторка Вікторія Тимошенко. Фото: Facebook
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

84-річна колишня акторка Харківського академічного драматичного театру Вікторія Тимошенко померла в лікарні від поранень, які отримала внаслідок ракетного удару Росії по Харкову 2 січня.

Трагічну новину повідомили у Харківській обладміністрації.

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Акторка Вікторія Тимошенко була на пенсії, востаннє виходила на сцену близько 10-15 років тому.

"Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січні. Вікторія Тимошенко закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі міста Махачкали в 1960 році. Через 8 років почала виступати на харківській театральній сцені", — йдеться у повідомленні Харківській обладміністрації.

 

Режисер драмтеатру Сергій Москаленко, який знав акторку, розповів, що вона виступала на сцені театру російської драми.

"Знаєте, що найжахливіше, в чому зла усмішка долі? Вона все життя пропрацювала в театрі російської драми. Ніби популяризуючи російське слово, в результаті загинула від російської ракети. Це просто жах якийсь", — сказав Москаленко.

 

будинок на проспекті незалежності у харкові
Будинок на проспекті Незалежності, наслідки ударів РФ, 3 січня 2024 року. Фото: Суспільне Харків

Квартири у будинку по проспекту Незалежності видавали акторам театру Шевченка і театру Пушкіна, пояснив режисер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Терехов повідомив подробиці обстрілу центру Харкова ракетами С-300. 

Також ми повідомляли, що зросла кількість загиблих і травмованих після атаки РФ по Харкову 2 січня. 

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