Украинская блоггерша Таня Парфильева показала свой дом после атаки РФ

Украинская блогерша Таня Парфильева показала свой дом после атаки РФ
Украинская блогерша и бизнесвумен Таня Парфильева показала свой дом после ракетной атаки РФ на Киев 23 января.
Кадры она опубликовала в Instagram.
Что сказала Парфильева об атаке РФ
"Все цели и это самое главное. Но у меня такой шок, что нужно время, чтобы прийти в себя", — написала она.
Звезда сети добавила фото спальни, где были выбиты окна. Большое стекло упало прямо на кровать.
Также Парфильева показала фото с сыном — они спали, обнимая друг друга.
Блогерша отметила, что все материальное — отстроится.
"Самое главное — это люди, которых любишь больше всего в жизни", — добавила Парфильева.
Также она посоветовала не пренебрегать воздушными тревогами:
"Хотя бы две стены и подальше от окон".
Напомним, 23 января в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.
Незадолго уже покраснели абсолютно все области Украины. Россияне выпустили ракеты по Киеву и Днепропетровщине .
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