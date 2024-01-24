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Украинская блогерша Таня Парфильева показала свой дом после атаки РФ

24 января 2024 00:25
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Украинская блоггерша Таня Парфильева показала свой дом после атаки РФ
Таня Парфильева. Фото: instagram.com/tanyaparfileva
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Украинская блогерша и бизнесвумен Таня Парфильева показала свой дом после ракетной атаки РФ на Киев 23 января.

Кадры она опубликовала в Instagram.

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"Все цели и это самое главное. Но у меня такой шок, что нужно время, чтобы прийти в себя", — написала она.

Звезда сети добавила фото спальни, где были выбиты окна. Большое стекло упало прямо на кровать.

Также Парфильева показала фото с сыном — они спали, обнимая друг друга.

Блогерша отметила, что все материальное — отстроится.

"Самое главное — это люди, которых любишь больше всего в жизни", — добавила Парфильева.

Также она посоветовала не пренебрегать воздушными тревогами:

"Хотя бы две стены и подальше от окон".

Напомним, 23 января в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.

Незадолго уже покраснели абсолютно все области Украины. Россияне выпустили ракеты по Киеву и Днепропетровщине .

Киев
ракеты
ракетный удар

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