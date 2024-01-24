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Українська блогерка Таня Парфільєва показала свій будинок після атаки РФ

24 січня 2024 00:25
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Українська блогерка Таня Парфільєва показала свій будинок після атаки РФ
Таня Парфільєва. Фото: instagram.com/tanyaparfileva
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Українська блогерка та бізнесвумен Таня Парфільєва показала свій будинок після ракетної атаки РФ на Київ 23 січня. 

Кадри вона опублікувала в Instagram.

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"Всі цілі і це найголовніше. Але у мене такий шок, що потрібен час, щоб прийти до тями", — написала вона.

Зірка мережі додала фото спальні, де буо вибито вікна. Велика скляна шиба впала просто на ліжко. 

Також Парфільєва показала фото з сином — вони спали, обіймаючи один одного. 

Блогерка зазначила, що все матеріальне — відбудується. 

"Найголовніше — це люди, яких любиш найбільше у житті", — додала Парфільєва.

Також вона порадила не нехтувати повітряними тривогами: 

"Хоча б дві стіни і подалі від вікон".

Нагадаємо, 23 січня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ.

Незадовго вже "почервоніли" абсолютно всі області України. Росіяни випустили ракети по Києву та Дніпропетровщині

Київ
ракети
ракетний удар

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