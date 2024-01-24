Українська блогерка Таня Парфільєва показала свій будинок після атаки РФ
Українська блогерка та бізнесвумен Таня Парфільєва показала свій будинок після ракетної атаки РФ на Київ 23 січня.
Кадри вона опублікувала в Instagram.
Що сказала Парфільєва про атаку РФ
"Всі цілі і це найголовніше. Але у мене такий шок, що потрібен час, щоб прийти до тями", — написала вона.
Зірка мережі додала фото спальні, де буо вибито вікна. Велика скляна шиба впала просто на ліжко.
Також Парфільєва показала фото з сином — вони спали, обіймаючи один одного.
Блогерка зазначила, що все матеріальне — відбудується.
"Найголовніше — це люди, яких любиш найбільше у житті", — додала Парфільєва.
Також вона порадила не нехтувати повітряними тривогами:
"Хоча б дві стіни і подалі від вікон".
Нагадаємо, 23 січня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ.
Незадовго вже "почервоніли" абсолютно всі області України. Росіяни випустили ракети по Києву та Дніпропетровщині.
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