Українська блогерка Таня Парфільєва показала свій будинок після атаки РФ

Таня Парфільєва. Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Українська блогерка та бізнесвумен Таня Парфільєва показала свій будинок після ракетної атаки РФ на Київ 23 січня.

Кадри вона опублікувала в Instagram.

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"Всі цілі і це найголовніше. Але у мене такий шок, що потрібен час, щоб прийти до тями", — написала вона.

Зірка мережі додала фото спальні, де буо вибито вікна. Велика скляна шиба впала просто на ліжко.

Також Парфільєва показала фото з сином — вони спали, обіймаючи один одного.

Блогерка зазначила, що все матеріальне — відбудується.

"Найголовніше — це люди, яких любиш найбільше у житті", — додала Парфільєва.

Також вона порадила не нехтувати повітряними тривогами:

"Хоча б дві стіни і подалі від вікон".

Нагадаємо, 23 січня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння з боку РФ.

Незадовго вже "почервоніли" абсолютно всі області України. Росіяни випустили ракети по Києву та Дніпропетровщині.