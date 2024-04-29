Олег Сенцов находится во Временном Яру.

Украинский режиссер Сенцов показал апокалиптический вид Часового Яра
Известный украинский военный и режиссер Олег Сенцов показал новое фото с передовой. Военный сейчас обороняет Часов Яр, в Донецкой области.
Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
Сенцов обороняет Часов Яр
Известный режиссер опубликовал снимок с прифронтового Донбасса. На нем Сенцов в сумерках позирует с улыбкой на фоне разрушенных вражескими снарядами домов в Часовом Ярк.
"Держим Часик", — лаконично подписал фотографию военный.
Олег Сенцов служит в рядах 204-го киевского батальона терробороны ВСУ и пережил немало ада на фронте. В горячих точках режиссер был несколько раз ранен и получил контузию.
Украинцы искренне благодарят защитника и желают крепкого здоровья, силы и выдержки.
Ранее мы сообщали, что Олег Сенцов прокомментировал критику Марианны Безуглой в адрес Валерия Залужного. А также режиссер рассказывал о том, когда может закончиться война.
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