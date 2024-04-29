Олег Сенцов находится во Временном Яру.

Украинский режиссер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Известный украинский военный и режиссер Олег Сенцов показал новое фото с передовой. Военный сейчас обороняет Часов Яр, в Донецкой области.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

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Известный режиссер опубликовал снимок с прифронтового Донбасса. На нем Сенцов в сумерках позирует с улыбкой на фоне разрушенных вражескими снарядами домов в Часовом Ярк.

"Держим Часик", — лаконично подписал фотографию военный.

Публикация Олега Сенцова. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Олег Сенцов служит в рядах 204-го киевского батальона терробороны ВСУ и пережил немало ада на фронте. В горячих точках режиссер был несколько раз ранен и получил контузию.

Украинцы искренне благодарят защитника и желают крепкого здоровья, силы и выдержки.

Комментарии под публикацией Олега Сенцова. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Ранее мы сообщали, что Олег Сенцов прокомментировал критику Марианны Безуглой в адрес Валерия Залужного. А также режиссер рассказывал о том, когда может закончиться война.