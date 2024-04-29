Олег Сенцов перебуває у Часовому Яру — фото

Український режисер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Відомий український військовий та режисер Олег Сенцов показав нове фото з передової. Військовий зараз обороняє Часів Яр, що на Донеччині.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

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Сенцов обороняє Часів Яр

Відомий режисер опублікував знімок з прифронтової Донеччини. На ньому Сенцов у сутінках позує із посмішкою на тлі зруйнованих ворожими снарядами будинків у Часовому Яру.

"Тримаємо Часік", — лаконічно підписав світлину військовий.

Публікація Олега Сенцова. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Олег Сенцов служить у лавах 204-го київського батальйону тероборони ЗСУ і пережив немало пекла на фронті. У гарячих точках режисер був декілька разів поранений та отримав контузію.

Українці щиро дякують захисникові та бажають міцного здоров'я, сили та витримки.

Коментарі під публікацією Олега Сенцова. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Раніше ми повідомляли, що Олег Сенцов прокоментував критику Мар'яни Безуглої на адресу Валерія Залужного. А також режисер розповідав про те, коли може закінчиться війна.