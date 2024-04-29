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Український режисер Сенцов показав апокаліптичний вигляд Часового Яру

29 квітня 2024 15:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олег Сенцов перебуває у Часовому Яру — фото
Український режисер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український військовий та режисер Олег Сенцов показав нове фото з передової. Військовий зараз обороняє Часів Яр, що на Донеччині.

Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

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Сенцов обороняє Часів Яр

Відомий режисер опублікував знімок з прифронтової Донеччини. На ньому Сенцов у сутінках позує із посмішкою на тлі зруйнованих ворожими снарядами будинків у Часовому Яру. 

"Тримаємо Часік", — лаконічно підписав світлину військовий.

Олег Сенцов боронить Часів Яр
Публікація Олега Сенцова. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Олег Сенцов служить у лавах 204-го київського батальйону тероборони ЗСУ і пережив немало пекла на фронті. У гарячих точках режисер був декілька разів поранений та отримав контузію.

Українці щиро дякують захисникові та бажають міцного здоров'я, сили та витримки.

Коментарі під публікацією Олега Сенцова
Коментарі під публікацією Олега Сенцова. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Раніше ми повідомляли, що Олег Сенцов прокоментував критику Мар'яни Безуглої на адресу Валерія Залужного. А також режисер розповідав про те, коли може закінчиться війна.

ЗСУ
Олег Сенцов
військові
Донецьк
українські зірки
війна в Україні
фронт
Часів Яр

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