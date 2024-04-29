Олег Сенцов перебуває у Часовому Яру — фото

Український режисер Сенцов показав апокаліптичний вигляд Часового Яру
Відомий український військовий та режисер Олег Сенцов показав нове фото з передової. Військовий зараз обороняє Часів Яр, що на Донеччині.
Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.
Сенцов обороняє Часів Яр
Відомий режисер опублікував знімок з прифронтової Донеччини. На ньому Сенцов у сутінках позує із посмішкою на тлі зруйнованих ворожими снарядами будинків у Часовому Яру.
"Тримаємо Часік", — лаконічно підписав світлину військовий.
Олег Сенцов служить у лавах 204-го київського батальйону тероборони ЗСУ і пережив немало пекла на фронті. У гарячих точках режисер був декілька разів поранений та отримав контузію.
Українці щиро дякують захисникові та бажають міцного здоров'я, сили та витримки.
Раніше ми повідомляли, що Олег Сенцов прокоментував критику Мар'яни Безуглої на адресу Валерія Залужного. А також режисер розповідав про те, коли може закінчиться війна.
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