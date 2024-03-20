Украинских артистов смогут лишить почетных званий

Певицу Ани Лорак хотят лишить звания Народной артистки. Фото: instagram.com/anilorak/

В Верховной Раде готовят закон, позволяющий лишать почетного звания артиста на основании приговора суда. В Украине есть два рабочих законопроекта, которые позволили бы лишать почетных званий артистов.

Об этом пишет УНН.

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что есть два рабочих закона. Один из законопроектов, по его словам, — авторства нардепов Никиты Потураева и Владимира Вятровича.

"Нужно иметь законодательство, которое четко говорит, что вот есть приговор суда...и это автоматически лишает. Президенту остается только подписать указ", — отметил Потураев.

Он повторил, что "закон очень прост, очень прозрачн, абсолютно, с четким критерием".

"Критерий один — если суд выносит приговор в государственной измене, по всему спектру привлеченных, которые связаны с государственной изменой, есть представление, чтобы президент был проинформирован, издал указ...и такой человек лишается звания", — рассказал Потураев.

Речь идет о лишении званий народного артиста, заслуженного артиста Украины тех людей, которые обвинены, в частности, в государственной измене, коллаборационизма доказанных в суде.

Напомним, Таисия Повалий появилась на выборах президента РФ. А после поддержки Украины известный блогер стал мишенью для россиян.