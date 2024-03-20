Українських артистів зможуть позбавити почесних звань

Співачку Ані Лорак хочуть позбавити звання Народної артистки. Фото: instagram.com/anilorak/

У Верховній Раді готують закон, який дозволить позбавляти почесного звання артиста осіб на підставі вироку суду. В Україні є два робочі законопроєкти, які б дозволили позбавляти почесних звань артистів.

Про це пише УНН.

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Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що є два робочі закони. Один із законопроєктів, з його слів, — авторства нардепів Микити Потураєва та Володимира В'ятровича.

"Санкції не позбавляють, треба мати законодавство, яке чітко каже, що от є вирок суду...і це автоматично позбавляє. Президенту залишається тільки підписати указ", — зазначив Потураєв.

Він повторив, що "наш закон дуже простий, дуже прозорий, абсолютно, з чітким критерієм".

"Критерій один — якщо суд виносить вирок у державній зраді, по всьому спектру залучених, які пов'язані з державною зрадою, багато статей...є подання, щоб президент був поінформований, видав указ... і така людина позбавляється звання", — розповів Потураєв.

Ідеться про позбавлення звань народного артиста, заслуженого артиста України тих людей, які звинувачені, зокрема, у статтях Кримінального кодексу державної зради, колабораціонізму доведені в суді.

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