Ведущий Григорий Решетник показал главного героя нового сезона шоу Холостяк

Ведущий Григорий Решетник в "Він Вона Шоу". Фото: скриншот с YouTube

Известный телеведущий Григорий Решетник анонсировал новый сезон романтического шоу "Холостяк". Один из самых популярных ведущих Украины показал видео, на котором можно увидеть того, кто стал главным героем нового сезона проекта.

Соответствующее видео Григорий Решетник обнародовал на своей странице в Instagram.

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Анонс нового сезона шоу "Холостяк"

На официальной странице украинского ведущего появилось видео, на котором он показал новый сезон самого романтического шоу страны "Холостяк". На видео можно увидеть героя этого сезона, за сердце которого сразятся девушки со всей страны.

К тому же Решетник подчеркнул, что он должен найти вторую половинку для главного героя. Поэтому ведущий обратился ко всем женщинам Украины и попросил у них помощи.

"Имею миссию — найти любовь всей жизни для нашего Героя. Лучшие девушки Украины, нужна ваша помощь", — обратился к украинкам телеведущий Григорий Решетник.

Анонс нового сезона шоу "Холостяк". Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на анонс шоу "Холостяк"

Подписчики украинского телеведущего, посмотревшие ролик о новом сезоне, начали его комментировать. В частности, люди высказались о главном герое и самом шоу "Холостяк".

Тогда пусть в следующем сезоне шоу "Холостячка" будет главной героиней или волонтер, или девушка, которая служит в ВСУ

Он очень крутой! Горжусь, что в нашей стране есть такие люди

Пиар, только пиар, никакой любви там нет на этом проекте

Ого, это приятно удивило. Вот этот сезон я посмотрю

Любовь не найдет 100%. Это шоу не для этого. А вот пиар и работу на "СТБ" точно найдет

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Новый сезон шоу "Холостяк"

Недавно ведущий "Холостяка" Григорий Решетник показал, кто станет главным героем шоу. Оказывается, им будет украинский защитник Александр "Терен" Будько, который до начала полномасштабного вторжения работал баристой.

Парень стал добровольцем в батальоне "Карпатская Сечь", после чего занял должность командира взвода. Летом 2022 года во время боев в Харьковской области Александр получил тяжелое ранение, из-за которого потерял обе ноги. Поэтому ему пришлось снова учиться ходить, но уже на протезах.

Военный Александр Терен на кинофестивале в Каннах. Фото: Instagram Александра Терена

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Григорий Решетник признался, пойдет ли он на фронт.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Григорий Решетник впервые прокомментировал участие в скандальной свадьбе экс-прокурора.

Также мы сообщали о том, что телеведущий Григорий Решетник ответил украинцам на хейт по поводу заграничных поездок.