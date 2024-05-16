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Українці звинуватили Григорія Решетніка в піарі на шоу "Холостяк"

16 травня 2024 18:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведучий Григорій Решетнік показав головного героя нового сезону шоу Холостяк
Ведучий Григорій Решетнік у "Він Вона Шоу". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий телеведучий Григорій Решетнік анонсував новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Один з найпопулярніших ведучих України показав відео, на якому можна побачити того, хто став головним героєм нового сезона проєкту.

Відповідне відео Григорій Решетнік оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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Анонс нового сезону шоу "Холостяк"

На офіційній сторінці українського ведучого з’явилося відео, на якому він показав новий сезон найромантичнішого шоу країни "Холостяк". На відео можна побачити героя цього сезону, за серце якого боротимуться дівчата з усієї країни.

До того ж Решетнік наголосив, що він повинен знайти другу половинку для головного героя. Тому ведучий звернувся до всіх жінок України і попросив у них допомоги.

"Маю місію — знайти кохання всього життя для нашого Героя. Найкращі дівчата України, потрібна ваша допомога", — звернувся до українок телеведучий Григорій Решетнік.

Публікація зі сторінки Григорія Решетніка
Анонс нового сезону шоу "Холостяк". Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на анонс шоу "Холостяк"

Підписники українського телеведучого, які подивилися ролик про новий сезон, почали його коментувати. Зокрема, люди висловилися про головного героя і саме шоу "Холостяк".

  • Тоді нехай у наступному сезоні шоу "Холостячка" буде головною героїнею або волонтерка, або дівчина, яка служить в ЗСУ
  • Він дуже крутий! Пишаюсь, що в нашій країні є такі люди
  • Піар, тільки піар, ніякого кохання там немає на цьому проєкті
  • Ого, оце приємно здивували. Ось цей сезон я подивлюсь
  • Кохання не знайде 100%. Це шоу не для цього. А от піар і роботу на "СТБ" точно знайде
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Новий сезон шоу "Холостяк"

Нещодавно ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік показав, хто стане головним героєм шоу. Виявляється, ним буде український захисник Олександр "Терен" Будько, який до початку повномасштабного вторгнення працював баристою.

Хлопець став добровольцем в батальйоні "Карпатська Січ", після чого обійняв посаду командира взводу. Влітку 2022 року під час боїв на Харківщині Олександр отримав важке поранення, через яке втратив обидві ноги. Тому йому довелося заново вчитися ходити, але вже на протезах.

Александр Терен на кинофестивале в Каннах
Військовий Олександр Терен на кінофестивалі в Каннах. Фото: Instagram Олександра Терена

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Григорій Решетнік зізнався, чи піде він на фронт. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Григорій Решетнік вперше прокоментував участь у скандальному весілля експрокурора. 

Також ми повідомляли про те, що телеведучий Григорій Решетнік відповів українцям на хейт щодо закордонних поїздок.

шоу Холостяк
Григорій Решетнік
шоу-бізнес
Олександр "Терен" Будько

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