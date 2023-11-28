Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Обломок вражеского дрона повредил квартиру Эктора Хименеса Браво arrow

Обломок вражеского дрона повредил квартиру Эктора Хименеса Браво

28 ноября 2023 17:43
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Обломок вражеского дрона повредил квартиру Эктора Хименеса Браво
Эктор Хименес Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Звезда шоу МастерШеф Эктор Хименес Браво показал, что произошло с его квартирой после массивной атаки дронов 25 ноября. Обломок дрона сделал дыру в окне спальни звездного повара.

Фото повреждения он показал в своем Instagram.

Читайте также:

"Это мелочи"

Эктор Хименес Браво показал подписчикам дыру в стекле своего окна. Он рассказал, что это результат падения обломка дрона.

 

Скриншот со сторис instagram.com/hectorjimenezbravo
Скриншот со сторис instagram.com/hectorjimenezbravo

"Мой дом тогда трясся от звуков взрывов. Одна из частиц дрона попала в окно. Но я понимаю, что это мелочи по сравнению с поврежденными домами, детским садом",  рассказал Эктор в сторис.

 

Эктор Хименес Браво
Скриншот со сторис instagram.com/hectorjimenezbravo

Однако его испугало, что частица дрона попала в комнату, где он спит.

 

Скриншот со сторис instagram.com/hectorjimenezbravo

"Осознание того, что частица дрона попала в твою спальню, это ужас", — поделился повар своими эмоциями.

Он призвал своих подписчиков не забывать о том, что война продолжается. Помогать ВСУ, а также своим друзьям и соседям. И верить в нашу победу!

Напомним, звездный повар Эктор Хименес-Браво получил награду от Залужного.

Также мы писали, что звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво бойкотирует обширную сеть супермаркетов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме