Обломок вражеского дрона повредил квартиру Эктора Хименеса Браво

Эктор Хименес Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Звезда шоу МастерШеф Эктор Хименес Браво показал, что произошло с его квартирой после массивной атаки дронов 25 ноября. Обломок дрона сделал дыру в окне спальни звездного повара.

Фото повреждения он показал в своем Instagram.

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"Это мелочи"

Эктор Хименес Браво показал подписчикам дыру в стекле своего окна. Он рассказал, что это результат падения обломка дрона.

Скриншот со сторис instagram.com/hectorjimenezbravo

Скриншот со сторис instagram.com/hectorjimenezbravo

"Мой дом тогда трясся от звуков взрывов. Одна из частиц дрона попала в окно. Но я понимаю, что это мелочи по сравнению с поврежденными домами, детским садом", — рассказал Эктор в сторис.

Скриншот со сторис instagram.com/hectorjimenezbravo

Однако его испугало, что частица дрона попала в комнату, где он спит.

Скриншот со сторис instagram.com/hectorjimenezbravo

"Осознание того, что частица дрона попала в твою спальню, это ужас", — поделился повар своими эмоциями.

Он призвал своих подписчиков не забывать о том, что война продолжается. Помогать ВСУ, а также своим друзьям и соседям. И верить в нашу победу!

Напомним, звездный повар Эктор Хименес-Браво получил награду от Залужного.

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