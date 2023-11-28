Уламок ворожого дрона пошкодив квартиру Ектора Хіменеса Браво

Ектор Хіменес Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Зірка шоу МастерШеф Ектор Хіменес Браво показав, що сталося з його квартирою після масивної атаки дронів 25 листопада. Уламок дрона зробив діру у вікні спальні зіркового кухаря.

Фото ушкодження він показав у своєму Instagram.

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"Це дрібниці"

Ектор Хіменес Браво показав підписникам діру у склі свого вікна. Він розповів, що це результат падіння уламку дрону.

Скриншот зі сторіс instagram.com/hectorjimenezbravo

Скриншот зі сторіс instagram.com/hectorjimenezbravo

"Мій дім тоді трясся від звуків вибухів. Одна з частинок дрону потрапила у вікно. Але я розумію, що це дрібниці, порівняно з пошкодженими будинками, дитячим садком", — розповів Ектор у сторіс.

Скриншот зі сторіс instagram.com/hectorjimenezbravo

Проте його налякало, що частинка дрону потрапила у кімнату, де він спить.

Скриншот зі сторіс instagram.com/hectorjimenezbravo

"Усвідомлення того, що частинка дрону потрапила у твою спальню, це жах", — поділився кухар своїми емоціями.

Він закликав своїх підписників не забувати про те, що війна триває. Допомагати ЗСУ, а також своїм друзям та сусідам. І вірити у нашу перемогу!

Нагадаємо, зірковий кухар Ектор Хіменес-Браво отримав нагороду від Залужного.

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