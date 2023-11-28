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Уламок ворожого дрона пошкодив квартиру Ектора Хіменеса Браво

28 листопада 2023 17:43
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Уламок ворожого дрона пошкодив квартиру Ектора Хіменеса Браво
Ектор Хіменес Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Зірка шоу МастерШеф Ектор Хіменес Браво показав, що сталося з його квартирою після масивної атаки дронів 25 листопада. Уламок дрона зробив діру у вікні спальні зіркового кухаря. 

Фото ушкодження він показав у своєму Instagram.

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"Це дрібниці"

Ектор Хіменес Браво показав підписникам діру у склі свого вікна. Він розповів, що це результат падіння уламку дрону. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/hectorjimenezbravo
Скриншот зі сторіс instagram.com/hectorjimenezbravo

"Мій дім тоді трясся від звуків вибухів. Одна з частинок дрону потрапила у вікно. Але я розумію, що це дрібниці, порівняно з пошкодженими будинками, дитячим садком",  — розповів Ектор у сторіс. 

 

Ектор Хіменес Браво
Скриншот зі сторіс instagram.com/hectorjimenezbravo

Проте його налякало, що частинка дрону потрапила у кімнату, де він спить. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/hectorjimenezbravo

"Усвідомлення того, що частинка дрону потрапила у твою спальню, це жах", — поділився кухар своїми емоціями. 

Він закликав своїх підписників не забувати про те, що війна триває. Допомагати ЗСУ, а також своїм друзям та сусідам. І вірити у нашу перемогу! 

Нагадаємо, зірковий кухар Ектор Хіменес-Браво отримав нагороду від Залужного. 

Також ми писали, що зірка шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво бойкотує велику мережу супермаркетів. 

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