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Усик ошеломил изысканным костюмом с крымскотатарской вышивкой на "битве взглядов" с Фьюри

18 мая 2024 10:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Александр Усик надел костюм с крымскотатарским орнаментом на встречу с Тайсоном Фьюри.
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/gasanova_elvira
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Боксер Александр Усик вышел на финальную "битву взглядов" с британским спортсменом Тайсоном Фьюри в дизайнерском наряде. Бренд Эльвиры Гасановой изготовил для него костюм с крымскотатарским орнаментом.

Об этом рассказали на странице Damirli.

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Александр надел костюм с крымскотатарским орнаментом

Украинский боксер Александр Усик уже сегодня, 18 мая, поборется за самый большой титул в своей карьере. К этому событию готовились не только его тренеры, но и стилисты.

Эскиз костюма для Александра Усика. Фото: Фото: instagram/gasanova_elvira
Эскиз костюма для Александра Усика. Фото: Фото: instagram/gasanova_elvira

На ожесточенный "бой взглядами", который состоялся довольно комично из-за хвастовства соперника Тайсона Фьюри, Усик надел особый наряд. Украинский бренд Damirli специально для этого события изготовил белоснежный костюм с крымскотатарским орнаментом.

"Во время церемонии Face off украинский боксер противостоял Чемпиону мира WBC Тайсону Фьюри в белом костюме, украшенном крымскотатарской вышивкой, аутентичность орнамента подтверждена орнаменталистом", — рассказала основательница бренда Эльвира Гасанова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Elvira Gasanova (@gasanova_elvira)

Важно, что эта церемония проходила 16 мая — во Всемирный день вышиванки. Вероятно, Александр Усик хотел своим видом еще раз объявить, что он гордится быть украинцем и верит в освобождение Крыма от оккупантов.

Напомним, Тайсон Фьюри и Александр Усик уже отбыли последнее взвешивание — кто более тяжелый. Также украинский спортсмен надел на церемонию особенную вышиванку — сзади изобразили героя, выкрикнувшего "Слава Украине!" и был расстрелян россиянами.

Александр Усик
крымские татары
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
вышиванка

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