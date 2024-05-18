Александр Усик надел костюм с крымскотатарским орнаментом на встречу с Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/gasanova_elvira

Боксер Александр Усик вышел на финальную "битву взглядов" с британским спортсменом Тайсоном Фьюри в дизайнерском наряде. Бренд Эльвиры Гасановой изготовил для него костюм с крымскотатарским орнаментом.

Об этом рассказали на странице Damirli.

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Александр надел костюм с крымскотатарским орнаментом

Украинский боксер Александр Усик уже сегодня, 18 мая, поборется за самый большой титул в своей карьере. К этому событию готовились не только его тренеры, но и стилисты.

Эскиз костюма для Александра Усика. Фото: Фото: instagram/gasanova_elvira

На ожесточенный "бой взглядами", который состоялся довольно комично из-за хвастовства соперника Тайсона Фьюри, Усик надел особый наряд. Украинский бренд Damirli специально для этого события изготовил белоснежный костюм с крымскотатарским орнаментом.

"Во время церемонии Face off украинский боксер противостоял Чемпиону мира WBC Тайсону Фьюри в белом костюме, украшенном крымскотатарской вышивкой, аутентичность орнамента подтверждена орнаменталистом", — рассказала основательница бренда Эльвира Гасанова.

Важно, что эта церемония проходила 16 мая — во Всемирный день вышиванки. Вероятно, Александр Усик хотел своим видом еще раз объявить, что он гордится быть украинцем и верит в освобождение Крыма от оккупантов.

Напомним, Тайсон Фьюри и Александр Усик уже отбыли последнее взвешивание — кто более тяжелый. Также украинский спортсмен надел на церемонию особенную вышиванку — сзади изобразили героя, выкрикнувшего "Слава Украине!" и был расстрелян россиянами.