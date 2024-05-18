Олександр Усик вдягнув костюм з кримськотатарським орнаментом на зустріч з Тайсоном Ф'юрі — фото

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/gasanova_elvira

Боксер Олександр Усик вийшов на фінальну "битву поглядів" з британським спортсменом Тайсоном Ф'юрі у дизайнерському вбранні. Бренд Ельвіри Гасанової виготовив для нього костюм з кримськотатарським орнаментом.

Про це розповіли на сторінці Damirli.

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Олександр вдягнув костюм з кримськотатарським орнаментом

Український боксер Олександр Усик вже сьогодні, 18 травня, позмагається за найбільший титул у своїй кар'єрі. До цієї події готувались не лише його тренери, а й стилісти.

Ескіз костюма для Олександра Усика. Фото: Фото: instagram/gasanova_elvira

На запеклий "бій поглядами", який відбувся досить комічно через вихваляння суперника Тайсона Ф'юрі, Усик вдягнув особливе вбрання. Український бренд Damirli спеціально для цієї події виготовив білосніжний костюм з кримськотатарським орнаментом.

"Під час церемонії Face off український боксер протистояв чемпіону світу WBC Тайсону Ф’юрі в білому костюмі, прикрашеному кримськотатарською вишивкою, автентичність орнаменту підтверджена орнаменталістом", — розповіла засновниця бренду Ельвіра Гасанова.

Важливо, що ця церемонія відбувалась 16 травня — у Всесвітній день вишиванки. Ймовірно Олександр Усик хотів своїм виглядом ще раз оголосити, що він пишається бути українцем і вірить у звільнення Криму від окупантів.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик вже відбули останнє зважування — хто важчий. Також український спортсмен вдягнув на церемонію особливу вишиванку — позаду зобразили героя, який викрикнув "Слава Україні!" і був розстріляний росіянами.