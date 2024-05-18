Олександр Усик вдягнув костюм з кримськотатарським орнаментом на зустріч з Тайсоном Ф'юрі — фото

Усик приголомшив вишуканим костюмом з кримськотатарською вишивкою на "битві поглядів" з Ф'юрі
Боксер Олександр Усик вийшов на фінальну "битву поглядів" з британським спортсменом Тайсоном Ф'юрі у дизайнерському вбранні. Бренд Ельвіри Гасанової виготовив для нього костюм з кримськотатарським орнаментом.
Про це розповіли на сторінці Damirli.
Олександр вдягнув костюм з кримськотатарським орнаментом
Український боксер Олександр Усик вже сьогодні, 18 травня, позмагається за найбільший титул у своїй кар'єрі. До цієї події готувались не лише його тренери, а й стилісти.
На запеклий "бій поглядами", який відбувся досить комічно через вихваляння суперника Тайсона Ф'юрі, Усик вдягнув особливе вбрання. Український бренд Damirli спеціально для цієї події виготовив білосніжний костюм з кримськотатарським орнаментом.
"Під час церемонії Face off український боксер протистояв чемпіону світу WBC Тайсону Ф’юрі в білому костюмі, прикрашеному кримськотатарською вишивкою, автентичність орнаменту підтверджена орнаменталістом", — розповіла засновниця бренду Ельвіра Гасанова.
Важливо, що ця церемонія відбувалась 16 травня — у Всесвітній день вишиванки. Ймовірно Олександр Усик хотів своїм виглядом ще раз оголосити, що він пишається бути українцем і вірить у звільнення Криму від окупантів.
Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик вже відбули останнє зважування — хто важчий. Також український спортсмен вдягнув на церемонію особливу вишиванку — позаду зобразили героя, який викрикнув "Слава Україні!" і був розстріляний росіянами.
Читайте Новини.LIVE!