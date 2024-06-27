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Усик засветился в компании Снуп Догга — сеть взорвалась шутками

27 июня 2024 13:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Снуп Догг поддержал боксера Усика.
Украинский боксер Александр Усик и американский рэпер Снуп Догг. Фото: instagram.com/snoopdogg/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик впервые встретился с известным американским рэпером Снуп Доггом. Музыкант не оставил нашего земляка без подарка.

Соответствующее видео рэпер разместил на своей странице в Instagram.

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Снуп Догг поддержал Усика

Известный рэпер поделился с поклонниками совместными фото со спортсменом. Снуп Догг подарил Усику свою фирменную подвеску DPG. В настоящее время украинский боксер снимается в биографической ленте "The Smashing Machine" ("Сокрушительная машина"), которая должна выйти на экраны в 2025 году.

Усик поблагодарил легендарного рэпера за поддержку.

"Спасибо, брат, я ценю поддержку", — ответил боксер.

Усик засветился в компании Снуп Догга — сеть взорвалась шутками - фото 1
Публикация Александра Усика. Фото: instagram.com/usykaa/

Снуп Догг не скрывает то, что регулярно употребляет марихуану. Раньше рэпер признавался, что на него работает человек, единственная обязанность которого — крутить сигареты с наркотическим веществом для него. Украинцы прекрасно помнят этот факт его биографии и не удержались от шуток.

"Слава Украине, слава Снуп Догу".

"А вы знали что Снуп Дог может вырубить Усика из одной банки?"

"Две легенды на одном фото, что может быть лучше".

"После этого Усика нашли под яблоней. В его крови обнаружили большое количество тгк".

"Как Вы думаете наш Усик курнул косячка из Snoop Dogg ?".

Усик засветился в компании Снуп Догга - сеть разразилась шутками - фото 1
Комментарии под публикацией американского рэпера Снуп Догга. Фото: instagram.com/snoopdogg/

Напомним, Усик сыграет в голливудской ленте Smashing Machine ("Сокрушительная машина"). А также жена боксера впервые показала их четырехмесячную дочь.

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