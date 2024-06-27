Снуп Догг підтримав боксера Усика — фото

Український боксер Олександр Усик та американський репер Снуп Догг. Фото: instagram.com/snoopdogg/

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик вперше зустрівся із відомим американським репером Снуп Доггом. Музикант не залишив нашого земляка без подарунку.

Відповідне відео репер розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Відомий репер поділився із шанувальниками спільними фото зі спортсменом. Снуп Догг подарував Усику свою фірмову підвіску DPG. Нині український боксер знімається у біографічній стрічці "The Smashing Machine"("Нищівна машина"), яка має вийти на екрани у 2025 році.

Усик подякував легендарному реперу за підтримку.

"Дякую брате, я ціную підтримку", — відповів боксер.

Публікація Олександра Усика. Фото: instagram.com/usykaa/

Снуп Догг не приховує те, що регулярно вживає марихуану. Раніше репер зізнавався, що на нього працює людина, єдиний обов’язок якої — крутити сигарети з наркотичною речовиною для нього. Українці чудово пам'ятають цей факт з біографіїї музиканта і не втримались від жартів.

"Слава Україні, слава Снуп Догу".

"А ви знали що Снуп Дог може вирубити Усіка з однієї банки?".

"Дві легенди на одному фото, що може бути краще".

"Після цього Усика знайшли під яблунею. В його крові виявили велику кількість тгк".

"Як Ви думаєте наш Усик курнув косячка з Snoop Dogg ?".

Коментарі під публікацією американського репера Снуп Догга. Фото: instagram.com/snoopdogg/

Нагадаємо, Усик зіграє у голлівудській стрічці Smashing Machine ("Нищівна машина"). А також дружина боксера вперше показала їхню чотиримісячну доньку.