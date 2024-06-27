Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Усик засвітився в компанії Снуп Догга — мережа вибухнула жартами arrow

Усик засвітився в компанії Снуп Догга — мережа вибухнула жартами

27 червня 2024 13:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Снуп Догг підтримав боксера Усика — фото
Український боксер Олександр Усик та американський репер Снуп Догг. Фото: instagram.com/snoopdogg/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик вперше зустрівся із відомим американським репером Снуп Доггом. Музикант не залишив нашого земляка без подарунку.

Відповідне відео репер розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Снуп Догг підтримав Усика

Відомий репер поділився із шанувальниками спільними фото зі спортсменом. Снуп Догг подарував Усику свою фірмову підвіску DPG. Нині український боксер знімається у біографічній стрічці "The Smashing Machine"("Нищівна машина"), яка має вийти на екрани у 2025 році.

Усик подякував легендарному реперу за підтримку.

"Дякую брате, я ціную підтримку", — відповів боксер.

Усик засвітився в компанії Снуп Догга — мережа вибухнула жартами - фото 1
Публікація Олександра Усика. Фото: instagram.com/usykaa/

Снуп Догг не приховує те, що регулярно вживає марихуану. Раніше репер зізнавався, що на нього працює людина, єдиний обов’язок якої — крутити сигарети з наркотичною речовиною для нього. Українці чудово пам'ятають цей факт з біографіїї музиканта і не втримались від жартів.

"Слава Україні, слава Снуп Догу".

"А ви знали що Снуп Дог може вирубити Усіка з однієї банки?".

"Дві легенди на одному фото, що може бути краще".

"Після цього Усика знайшли під яблунею. В його крові виявили велику кількість тгк".

"Як Ви думаєте наш Усик курнув косячка з Snoop Dogg ?".

Усик засвітився в компанії Снуп Догга — мережа вибухнула жартами - фото 1
Коментарі під публікацією американського репера Снуп Догга. Фото: instagram.com/snoopdogg/

Нагадаємо, Усик зіграє у голлівудській стрічці Smashing Machine ("Нищівна машина"). А також дружина боксера вперше показала їхню чотиримісячну доньку. 

спорт
Олександр Усик
подарунки
музика
репер
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024