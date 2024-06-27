Снуп Догг підтримав боксера Усика — фото

Усик засвітився в компанії Снуп Догга — мережа вибухнула жартами
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик вперше зустрівся із відомим американським репером Снуп Доггом. Музикант не залишив нашого земляка без подарунку.
Відповідне відео репер розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Снуп Догг підтримав Усика
Відомий репер поділився із шанувальниками спільними фото зі спортсменом. Снуп Догг подарував Усику свою фірмову підвіску DPG. Нині український боксер знімається у біографічній стрічці "The Smashing Machine"("Нищівна машина"), яка має вийти на екрани у 2025 році.
Усик подякував легендарному реперу за підтримку.
"Дякую брате, я ціную підтримку", — відповів боксер.
Снуп Догг не приховує те, що регулярно вживає марихуану. Раніше репер зізнавався, що на нього працює людина, єдиний обов’язок якої — крутити сигарети з наркотичною речовиною для нього. Українці чудово пам'ятають цей факт з біографіїї музиканта і не втримались від жартів.
"Слава Україні, слава Снуп Догу".
"А ви знали що Снуп Дог може вирубити Усіка з однієї банки?".
"Дві легенди на одному фото, що може бути краще".
"Після цього Усика знайшли під яблунею. В його крові виявили велику кількість тгк".
"Як Ви думаєте наш Усик курнув косячка з Snoop Dogg ?".
Нагадаємо, Усик зіграє у голлівудській стрічці Smashing Machine ("Нищівна машина"). А також дружина боксера вперше показала їхню чотиримісячну доньку.
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