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В каких странах больше всего покупают билеты на Евровидение-2024

20 марта 2024 21:43
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Стас Кожушко
Редактор
В каких странах больше всего покупают билеты на Евровидение-2024
Певица Loreen на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: EBU
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шведский город Мальме, в котором в мае пройдет "Евровидение-2024", готовится принимать посетителей со всех уголков мира. Организаторы заявили, что поклонники из более чем 80 стран приедут на песенный конкурс. Также они рассказали, откуда больше покупают билеты на шоу.

Об этом говорится на сайте "Евровидения".

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Где больше всего покупают билеты на Евровидение-2024

Лидером по количеству проданных международных продаж билетов является Великобритания, которая, по словам организаторов, демонстрирует впечатляющий уровень ажиотажа. Именно в этой стране прошло "Евровидение-2023" (после победы украинской группы Kalush Orchestra в 2022-м в Италии).

Примечательно, что Соединенные Штаты и Австралия выделяются среди крупнейших покупателей билетов, подчеркивая резонанс события в поистине глобальном масштабе.Самые дальние путешественники приедут в Мальме из Новой Зеландии.

Список 10 стран, где фанаты больше покупают билеты на "Евровидение-2024" выглядит следующим образом:

  • Швеция
  • Великобритания
  • Дания
  • Германия
  • США
  • Нидерланды
  • Австралия
  • Испания
  • Ирландия
  • Польша

"Приток посетителей со всего мира знаменует собой историческую веху для "Евровидения", подчеркивая его неизменную популярность и универсальную привлекательность. Поскольку среди покупателей билетов представлена почти половина стран мира, песенный конкурс "Евровидение-2024" в Мальме обещает стать поистине глобальным праздником музыки и единства", — отметили организаторы.

Иностранные покупатели составляют 66% от общего количества проданных билетов. Остальные 34% происходят из Швеции. Песенный конкурс пройдет в Мальме с 4 по 11 мая. Билеты на девять шоу на Malmö Arena все еще можно приобрести. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая. Традиционно, кроме основных шоу, продаются билеты на генеральные репетиции.

Напомним, ранее мы писали, что букмекеры назвали нового конкурента Украины на "Евровидении-2024". Также мы рассказывали, что украинскому ведущему поручили специальные мероприятия шведского нацотбора на "Евровидение-2024".

Евровидение
музыка
Швеция
Евровидение-2024
билеты

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