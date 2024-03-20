В яких країнах найбільше купують квитки на Євробачення-2024

Співачка Loreen на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: EBU

Шведське місто Мальме, в якому в травні пройде "Євробачення-2024", готується приймати відвідувачів з усіх куточків світу. Організатори заявили, що шанувальники з понад 80 країн приїдуть на пісенний конкурс. Також вони розповіли, звідки найбільше купують квитки на шоу.

Про це йдеться на сайті "Євробачення".

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Де найбільше купують квитків на Євробачення-2024

Лідером за кількістю проданих міжнародних продажів квитків є Велика Британія, яка, за словами організаторів, демонструє вражаючий рівень ажіотажу. Саме в цій країні пройшло "Євробачення-2023" (після перемоги українського гурту Kalush Orchestra 2022-го в Італії).

Примітно, що Сполучені Штати та Австралія виділяються серед найбільших покупців квитків, підкреслюючи резонанс події у справді глобальному масштабі. Найдальші мандрівники приїдуть до Мальме із Нової Зеландії.

Список 10 країн, де фанати найбільше купують квитки на "Євробачення-2024" виглядає наступним чином:

Швеція

Велика Британія

Данія

Німеччина

США

Нідерланди

Австралія

Іспанія

Ірландія

Польща

"Приплив відвідувачів з усього світу знаменує собою історичну віху для "Євробачення", підкреслюючи його незмінну популярність і універсальну привабливість. Оскільки серед покупців квитків представлено майже половину країн світу, пісенний конкурс "Євробачення-2024" у Мальме обіцяє стати справді глобальним святом музики та єдності", — зазначили організатори.

Іноземні покупці складають 66% від загальної кількості проданих квитків. Решта 34% походять зі Швеції. Пісенний конкурс пройде в Мальме з 4 по 11 травня. Квитки на дев'ять шоу на Malmö Arena все ще можна придбати. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня. Традиційно, окрім основних шоу продаються квитки на генеральні репетиції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що букмекери назвали нового конкурента України на "Євробаченні-2024". Також ми розповідали, що українському ведучому доручили спеціальні заходи шведського нацвідбору на "Євробачення-2024".