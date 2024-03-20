В столице представили трейлер фильма про писателей "расстрелянного возрождения"

Кадр из фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман". Фото: творческая команда ленты

В среду, 20 марта, в столице состоялась презентация официального трейлера художественного фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман" режиссера Тараса Томенко. Это драматическая история украинских писателей эпохи "расстрелянного возрождения". Трейлер уже набрал более 14 тысяч просмотров на YouTube.

Об этом Новини.LIVE сообщила творческая команда фильма.

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Продюсеры и режиссер собрали в картине звездный актерский состав. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Олейник, Вячеслав Довженко, Нина Набока, Марина Кошкина и другие знаменитости. В трейлере к фильму используется музыка группы NAZVA, участвовавшей в Нацотборе на песенный конкурс "Евровидение-2024".

"Над этим проектом я со своей командой работал более 10 лет. И это было не зря. Это долгий и непростой путь возвращения писателей "расстрелянного возрождения" из небытия. Сначала я сделал документальный фильм "Дом "Слово", — рассказал режиссер и соавтор сценария фильма Тарас Томенко.

В национальный кинопрокат фильм выйдет 9 мая. Художественная драма "Дом "Слово". Бесконечный роман" была снята в 2021 году. Мировая премьера состоялась на 37-м Варшавском кинофестивале (2021) в рамках международной конкурсной программы.

Сюжет фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

События проходят в 1927 году в советской Украине. По приказу Сталина в Харькове построен кооперативный дом "Слово". Выдающихся украинских писателей заселяют в комфортные квартиры. Все они стали участниками эксперимента, направленного на вывод нового типа советского писателя и тотальный контроль над процессом творчества с целью создания единого художественного метода социалистического реализма.

Но не каждый из писателей соглашается воспевать культ Сталина. Неожиданно жителям дома "Слово" к ним подселяют никому не известного молодого писателя Владимира Акимова. С его появлением начинают разворачиваться удивительные события.

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