Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В столице представили трейлер фильма про писателей "расстрелянного возрождения" arrow

В столице представили трейлер фильма про писателей "расстрелянного возрождения"

20 марта 2024 22:54
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В столице представили трейлер фильма про писателей "расстрелянного возрождения"
Кадр из фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман". Фото: творческая команда ленты
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В среду, 20 марта, в столице состоялась презентация официального трейлера художественного фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман" режиссера Тараса Томенко. Это драматическая история украинских писателей эпохи "расстрелянного возрождения". Трейлер уже набрал более 14 тысяч просмотров на YouTube.

Об этом Новини.LIVE сообщила творческая команда фильма.

Читайте также:

Презентация трейлера фильма о временах "расстрелянного возрождения"

Продюсеры и режиссер собрали в картине звездный актерский состав. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Олейник, Вячеслав Довженко, Нина Набока, Марина Кошкина и другие знаменитости. В трейлере к фильму используется музыка группы NAZVA, участвовавшей в Нацотборе на песенный конкурс "Евровидение-2024".

"Над этим проектом я со своей командой работал более 10 лет. И это было не зря. Это долгий и непростой путь возвращения писателей "расстрелянного возрождения" из небытия. Сначала я сделал документальный фильм "Дом "Слово", — рассказал режиссер и соавтор сценария фильма Тарас Томенко.

В национальный кинопрокат фильм выйдет 9 мая. Художественная драма "Дом "Слово". Бесконечный роман" была снята в 2021 году. Мировая премьера состоялась на 37-м Варшавском кинофестивале (2021) в рамках международной конкурсной программы.

Сюжет фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман"

События  проходят в 1927 году в советской Украине. По приказу Сталина в Харькове построен кооперативный дом "Слово". Выдающихся украинских писателей заселяют в комфортные квартиры. Все они стали участниками эксперимента, направленного на вывод нового типа советского писателя и тотальный контроль над процессом творчества с целью создания единого художественного метода социалистического реализма.

Но не каждый из писателей соглашается воспевать культ Сталина. Неожиданно жителям дома "Слово" к ним подселяют никому не известного молодого писателя Владимира Акимова. С его появлением начинают разворачиваться удивительные события.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, когда можно посмотреть телеверсию премии "Оскар-2024" с награждением украинцев.

кино
писатели
кинотеатры
трейлер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство