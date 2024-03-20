В столиці презентували трейлер фільму про письменників "розстріляного відродження"

Кадр з фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Фото: творча команда стрічки

В середу, 20 березня, в столиці відбулась презентація офіційного трейлеру художнього фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка. Це драматична історія українських письменників доби "розстріляного відродження". Трейлер вже набрав понад 14 тисяч переглядів на YouTube.

Про це Новини.LIVE повідомила творча команда фільму.

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Продюсери та режисер зібрали у стрічці зірковий акторський склад. Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Олійник, В’ячеслав Довженко, Ніна Набока, Марина Кошкіна та інші знаменитості. В трейлері до фільму використовується музика гурту NAZVA, який брав участь у Нацвідборі на пісенний конкурс "Євробачення-2024".

"Над цим проєктом я зі своєю командою працював понад 10 років. І це було не даремно. Це довга і непроста дорога повернення письменників "розстріляного відродження" із небуття. Спочатку я зробив документальний фільм "Будинок "Слово", — розповів режисер та співавтор сценарію фільму Тарас Томенко.

В національний кінопрокат стрічка вийде 9 травня. Художня драма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" була знята у 2021 році. Світова прем'єра відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі (2021) в рамках міжнародної конкурсної програми.

Сюжет фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Події фільму відбуваються 1927 року в радянській Україні. За наказом Сталіна у Харкові збудовано кооперативний будинок "Слово". Найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири. Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника та тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму.

Та не кожен з письменників погоджується оспівувати культ Сталіна. Неочікувано для мешканців будинку "Слово" до них підселяють нікому не відомого молодого письменника Володимира Акімова. З його появою починають розгортатися дивні події.

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