Беременная Лилия Ребрик показала, что купила на дачу

Телеведущая, актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Телеведущая, актриса Лилия Ребрик, недавно объявившая о третьей беременности, порадовала поклонников новостью о покупке на дачу. Звездная семья живет в киевской квартире, но много времени проводит на даче под столицей. Теперь там появилась теплица.

Соответствующую публикацию 42-летняя звезда телевидения и театра сделала в своих соцсетях.

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Ребрик купила теплицу

По словам Ребрик, она с мужем, хореографом Андреем Диким и двумя дочками влюбились в дачную жизнь. Звездная семья увлеклась работой в земле, выращиванием цветов, ягод, фруктов, овощей.

"Радуемся как дети, когда собираем урожай! Никогда раньше не думала, что это так окрыляет, так переключает, дает такую энергию! Поэтому нас уже не остановить", — рассказала Ребрик.

Вместе с мужем Лилия долго выбирала теплицу, присматривалась и наконец остановились на каркасе из оцинкованного металлопрофиля.

"Поэтому ждем уже весну, чтобы как можно раньше посадить новые саженцы и пожинать плоды. Ждите наши новые огородные достижения", — подытожила Ребрик и отметила, что вовремя поставили теплицу, так как на столицу идет снегопад.

Напомним, ранее мы писали, что Лилия Ребрик объявила пол своего третьего ребенка. Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая защитила беременную Ребрик от массированного приступа хейтеров.