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Вагітна Лілія Ребрик показала, що придбала на дачу

26 листопада 2023 22:58
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Стас Кожушко
Редактор
Вагітна Лілія Ребрик показала, що придбала на дачу
Телеведуча, акторка Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведуча, акторка Лілія Ребрик, яка нещодавно оголосила про третю вагітність, потішила шанувальників новиною про покупку на дачу. Зіркова родина живе в київській квартирі, але чимало часу проводить на дачі під столицею. Тепер там появилась теплиця. 

Відповідну публікацію 42-річна зірка телебачення та театру зробила у своїх соцмережах.

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За словами Ребрик, вона з чоловіком, хореографом Андрієм Диким та двома доньками закохалися у дачне життя. Зіркова родина захопилась роботою в землі, вирощуванням квітів, ягід, фруктів, овочів.

"Радіємо як діти, коли збираємо врожай! Ніколи раніше не думала, що це так окриляє, так перемикає, дає таку енергію! Тож нас вже не зупинити", — розповіла Ребрик.

Разом з чоловіком Лілія довго обирала теплицю, приглядалася і зрештою зупинилися на каркасі з оцинкованого металопрофілю. 

"Тож чекаємо вже весну, щоб якнайраніше посадити нові саджанці і пожинати плоди. Чекайте наші нові городні досягнення", — підсумувала Ребрик та зауважила, що вчасно поставили теплицю, бо на столицю йде снігопад. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лілія Ребрик оголосила стать своєї третьої дитини. Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча захистила вагітну Ребрик від масованого нападу хейтерів.

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