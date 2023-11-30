Трудно вспоминать это — Грабар рассказал о своем самом страшном моменте на войне

Танцор, актер и модель Назар Грабар. Фото: скриншот с видео

Танцор, актер и модель Назар Грабар, который с началом полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ вместе с братом, рассказал о самом страшном моменте на войне. По его словам, тяжело вспоминать это.

Об этом Назар Грабар сказал в интервью "Київ, що тримається", ведущим которого является Никита Добрынин.

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По словам Грабара, самым страшным было первое серьезное столкновение, когда он вместе с собратьями находился в окружении.

"И мы уже все думали, что мы не выйдем оттуда. Взгляд на глазах ребят ты не забудешь никогда. Страшно всем. И в глазах не паника, а в глазах такое... даже не знаю, как описать это. Вот когда смотришь в глаза и понимаешь, что это может быть все. Но никто этого не озвучивает, но во взгляде это есть. И когда я посмотрел на Илью, он на меня смотрит... почему постоянно так трудно вспоминать это?" — говорит он.

Добрынин отметил, что ему кажется, что так будет очень долго.

Тогда брат сказал Назару:

"Не переживай, я тебя в обиду не дам".

Ведущий подчеркнул, что поступок Ильи и любого военного он неоценен для Украины. Брат Назара погиб 24 декабря 2022 под Бахмутом Донецкой области.

Напомним, в июле после гибели родного брата на фронте Ильи в декабре прошлого года танцор и модель Назар Грабар, служивший вместе с ним в рядах ВСУ, вернулся с фронта в столицу. В настоящее время он продолжает защищать Украину и несет службу в штате. В Бучанском городском парке прошел концерт-реквием, на котором награды получили Назар и Илья посмертно.