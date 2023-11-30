Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Важко згадувати це — Грабар розповів про свій найстрашніший момент на війні arrow

Важко згадувати це — Грабар розповів про свій найстрашніший момент на війні

30 листопада 2023 22:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Важко згадувати це — Грабар розповів про свій найстрашніший момент на війні
Танцюрист, актор і модель Назар Грабар. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Танцюрист, актор і модель Назар Грабар, який з початком повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ разом із братом, розповів про найстрашніший момент на війні. За його словами, важко згадувати це.

Про це Назар Грабар сказав в інтерв'ю "Київ, що тримається", ведучим якого є Нікіта Добринін.

Читайте також:

Найстрашніший момент на війні

За словами Грабара, найстрашнішим було перше серйозне зіткнення, коли він разом з побратимами був в оточенні.

"І ми вже всі думали, що ми не вийдемо звідти. Погляд на очах хлопців ти не забудеш ніколи. Страшно всім. І в очах не паніка, а в очах таке… навіть не знаю, як описати це. От коли дивишся в очі й розумієш, що це може бути все. Але ніхто цього не озвучує, але у погляді це є. І коли я подивився на Іллю, він на мене дивиться… чому постійно так важко згадувати це?" — каже він.

Добринін зазначив, що йому здається, що так буде дуже довго.

Тоді брат сказав Назару:

"Не переживай, я тебе в обіду не дам".

Ведучий наголосив, що вчинок Іллі та будь-якого військового, він неоцінений для України. Брат Назара загинув 24 грудня 2022 року під Бахмутом Донецької області.

Нагадаємо, у липні після загибелі рідного брата на фронті, Іллі, в грудні минулого року танцюрист і модель Назар Грабар, який служив разом з ним в лавах ЗСУ, повернувся з фронту до столиці. Зараз він продовжує захищати Україну та несе службу в штаті. У Бучанському міському парку пройшов концерт-реквієм, на якому відзнаки отримали Назар та Ілля посмертно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі