Важко згадувати це — Грабар розповів про свій найстрашніший момент на війні

Танцюрист, актор і модель Назар Грабар. Фото: скриншот з відео

Танцюрист, актор і модель Назар Грабар, який з початком повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ разом із братом, розповів про найстрашніший момент на війні. За його словами, важко згадувати це.

Про це Назар Грабар сказав в інтерв'ю "Київ, що тримається", ведучим якого є Нікіта Добринін.

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Найстрашніший момент на війні

За словами Грабара, найстрашнішим було перше серйозне зіткнення, коли він разом з побратимами був в оточенні.

"І ми вже всі думали, що ми не вийдемо звідти. Погляд на очах хлопців ти не забудеш ніколи. Страшно всім. І в очах не паніка, а в очах таке… навіть не знаю, як описати це. От коли дивишся в очі й розумієш, що це може бути все. Але ніхто цього не озвучує, але у погляді це є. І коли я подивився на Іллю, він на мене дивиться… чому постійно так важко згадувати це?" — каже він.

Добринін зазначив, що йому здається, що так буде дуже довго.

Тоді брат сказав Назару:

"Не переживай, я тебе в обіду не дам".

Ведучий наголосив, що вчинок Іллі та будь-якого військового, він неоцінений для України. Брат Назара загинув 24 грудня 2022 року під Бахмутом Донецької області.

Нагадаємо, у липні після загибелі рідного брата на фронті, Іллі, в грудні минулого року танцюрист і модель Назар Грабар, який служив разом з ним в лавах ЗСУ, повернувся з фронту до столиці. Зараз він продовжує захищати Україну та несе службу в штаті. У Бучанському міському парку пройшов концерт-реквієм, на якому відзнаки отримали Назар та Ілля посмертно.