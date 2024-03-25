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Надела и забыла — солистка группы Kazka призналась о случайной краже в Америке

25 марта 2024 16:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Надела и забыла — солистка группы Kazka призналась о случайной краже в Америке
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поклонница секонд-хендов за границей. Артистка любит искать эксклюзивные вещи за копейки и призналась, как ей случайно досталась вещь совершенно бесплатно.

Об этом звезда рассказала блогеру Николасу Карме в Instagram.

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Украинский блогер Николас Карма известен тем, что интересуется стоимостью образов прохожих. Недавно ему удалось "поймать" певицу Александру Зарицкую, которая призналась о том, где обычно покупает свою одежду.

Артистка рассказала, что любит находить интересные вещи в секонд-хендах за границей.

Певица сообщила, что черную винтажную сумку Saint Laurent, с которой певица прогуливалась по улицам Львова, она приобрела в секонд-хенде Токио примерно за 100 гривен.

Широкие серые джинсы артистка покупала примерно за 2000 гривен, а самыми дорогими в её образе были кроссовки.

Речь идет о модели Adidas Samba, которая сейчас на пике моды и стоила певице 6000 гривен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KAZKA (@kazka.band)

Самая интересная история оказалась с серой кепкой звезды, которую украшала надпись Paris. Этот аксессуар достался Зарицкой совершенно бесплатно, ведь она случайно забыла за него заплатить в одном из секонд-хендов Техаса.

"Мы были в каком-то секонд-хенде в Техасе. И мы там кучу всего набрали, а эту кепку я просто надела сверху. И потом я в ней и вышла, не оплатив. Извините, техасские работники магазинов... Я вышла из магазина и такая: "О, кепочка бесплатно", — пошутила исполнительница.

Напомним, мы ранее писали, что певица поделилась радостной новостью о том, что ей удалось реализовать свою маленькую мечту. А также солистка группы KAZKA честно рассказала о своем заработке.

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