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Вдягнула та забула — солістка гурту Kazka зізналась про випадкову крадіжку в Америці

25 березня 2024 16:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вдягнула та забула — солістка гурту Kazka зізналась про випадкову крадіжку в Америці
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька прихильниця секонд-хендів за кордоном. Артистка любить шукати ексклюзивні речі за копійки та зізналася про те, як їй випадково дісталася річ абсолютно безкоштовно.

Про це зірка розповіла блогеру Ніколасу Кармі в Instagram.

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Український блогер Ніколас Карма відомий тим, що цікавиться вартістю образів перехожих. Нещодавно йому вдалося "спіймати" співачку Олександру Заріцьку, яка зізналася про те, де зазвичай купує свій одяг.

Артистка розповіла, що полюбляє знаходити цікаві речі у секонд-хендах за кордоном. 

Співачка повідомила, що чорну вінтажну сумку Saint Laurent, з якою співачка прогулювалася вулицями Львова, вона придбала в секонд-хенді Токіо за приблизно 100 гривень.

Широкі сірі джинси артистка купувала приблизно за 2000 гривень, а найдорожчими у її образі були кросівки.

Йдеться про модель Adidas Samba, яка нині на піку моди та коштувала співачці 6000 гривень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KAZKA (@kazka.band)

Найцікавіша історія виявилася із сірою кепкою зірки, яку прикрашав напис Paris. Цей аксесуар дістався Заріцький абсолютно безкоштовно, адже вона випадково забула за нього заплатити в одному із секонд-хендів Техасу.

"Ми були в якомусь секонд-хенді в Техасі. І ми там купу всього набрали, а цю кепку я просто вдягнула зверху. І потім я в ній і вийшла, не оплативши. Вибачте, техаські працівники магазинів... Я вийшла з магазину і така: "О, кепочка безплатно", — пожартувала виконавиця.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співачка поділилася радісною новиною про те, що їй вдалося втілити свою маленьку мрію. А також солістка гурту KAZKA чесно розповіла про свій заробіток

крадіжка
блогери
Kazka
історія
шоу-бізнес
українські зірки
співачка

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