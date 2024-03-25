Ведущий новостей на СТБ попал под артиллерийский обстрел на Донбассе

Украинский телеведущий Орест Дрималовский. Фото: instagram.com/drymalovsky

Украинский телеведущий национального телемарафона "Единые новости" Орест Дрималовский, который стал в ряды ВСУ в начале февраля, попал под артиллерийский обстрел. Вражеский снаряд прилетел вблизи позиции военного.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Военнослужащий активно делится с подписчиками своими буднями в армии и рассказал о том, как впервые попал под вражеский обстрел артиллерии. Бывший ведущий впервые отправился на задачу недалеко от линии боевого столкновения и российский снаряд упал недалеко от его позиции.

Дрималовский также рассказал, что в зоне боевых действий настоящие руины, ведь оккупанты уничтожают вокруг себя все живое.

"Впервые выходил в 2-километровую зону у линии столкновения. Обстрелы здесь постоянны, не уверен, что работали именно по нам, хотя один снаряд упал в 40 метрах. Российская артиллерия засыпает целые квадраты, методически уничтожает каждый гражданский дом. Ужасное зрелище – видеть эти руины. Нелюди", — поделился ведущий.

Орест Дрималовский попал под вражескую артиллерию Фото: instagram.com/drymalovsky

Военный также рассказал, как сейчас чувствует себя в новом статусе и чем занимается на службе. Он сейчас учится военному делу и признался, что дни в ВСУ проходят очень быстро и ему не хватает времени, чтобы выполнить все запланированное.

"Я ок. Вхожу в режим своей службы, знакомлюсь с людьми, перенимаю опыт. Много дел, а времени мало. Кстати, дни на Донбассе проходят с бешеной скоростью. Это невозможно сравнить даже с бешеным киевским ритмом", — поделился ведущий.

Орест Дрималовский о службе в ВСУ. Фото: instagram.com/drymalovsky

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