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Ведучий новин на СТБ потрапив під артилерійський обстріл на Донбасі

25 березня 2024 11:21
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ведучий новин на СТБ потрапив під артилерійський обстріл на Донбасі
Український телеведучий Орест Дрималовський. Фото: instagram.com/drymalovsky
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український телеведучий національного телемарафону "Єдині новини" Орест Дрималовський, який став до лав ЗСУ на початку лютого, потрапив під артилерійський обстріл. Ворожий снаряд прилетів поблизу позиції військового.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Військовослужбовець активно ділиться з підписниками своїми буднями у війську та розповів про те, як вперше потрапив під ворожий обстріл артилерії. Колишній ведучий вперше вирушив на завдання недалеко від лінії бойового зіткнення, і російський снаряд впав неподалік його позиції.

Дрималовський також розповів, що у зоні бойових дій справжні руїни, адже окупанти знищують навколо себе усе живе.

"Вперше виходив у 2-кілометрову зону біля лінії зіткнення. Обстріли тут постійні, не впевнений, що працювали саме по нас, хоча один снаряд впав у 40 метрах. Російська артилерія засипає цілі квадрати, методично знищує кожен цивільний будинок. Жахливе видовище — бачити ці руїни. Нелюди", — поділився ведучий.

Ведучий новин на СТБ потрапив під артилерійський обстріл на Донбасі - фото 1
Орест Дрималовський потрапив під ворожу артилерію Фото: instagram.com/drymalovsky

Військовий також розповів, як зараз почуває себе у новому статусі та чим займається на службі. Він зараз вчиться військовій справі та зізнався про те, що дні у ЗСУ проходять дуже швидко та йому не вистачає часу для того, щоб виконати усе заплановане.

"Я ок. Входжу у режим своєї служби, знайомлюся з людьми, переймаю досвід. Багато справ, а часу мало. До речі, дні на Донбасі минають зі скаженою швидкістю. Це неможливо порівняти навіть із шаленим київським ритмом", — поділився ведучий.

Ведучий новин на СТБ потрапив під артилерійський обстріл на Донбасі - фото 2
Орест Дрималовський про службу в ЗСУ. Фото: instagram.com/drymalovsky

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Дар'я Малахова публічно принизила військового та нарвалася на хейт. Також ми розповідали, що військовий, зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий одружився.

ЗСУ
армія
обстріли
шоу-бізнес
телебачення
українські зірки
телеканал "СТБ"

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