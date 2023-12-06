Какими стали главные герои Титаника через 26 лет — некоторые даже не изменились

Вечная классика "Титаник" — как выглядят актеры через 26 лет
Фильм "Титаник" — это, пожалуй, самая настоящая классика, ведь сегодня очень трудно найти человека, который не смотрел бы его хоть раз в жизни. С момента выхода ленты исполнилось 26 лет, поэтому предлагаем вам посмотреть, как изменились главные актеры.
Новини.LIVE рассказывает, как сейчас выглядят и что изменилось в жизни актеров фильма "Титаник" через 26 лет.
Более 26 лет назад на экраны впервые вышел романтический фильм "Титаник", который почти сразу стал культовым. Известно, что эта лента основана на реальных событиях, а трагическая история Джеймса Кэмерона заставила плакать каждого зрителя.
Мы предлагаем вам посмотреть, что произошло с главными актерами "Титаника" спустя 26 лет после премьеры фильма.
Леонардо Ди Каприо
Голливудский актер настолько впал в душу каждой зрительнице, что стал настоящим эталоном мужской красоты. Леонардо Ди Каприо сыграл главную роль молодого парня по имени Джек, имея довольно стройное тело. Спустя почти три десятка лет 49-летний актер имеет немного лишних килограммов, но, несмотря на это, он не потерял свой шарм.
Кейт Уинслет
Актриса Кейт Уинслет, сыгравшая одну из главных ролей молодой девушки по имени Роуз, будто остановила время. Если сравнить то, какой она была в фильме "Титаник" и как она выглядит сегодня, можно заметить, что она почти не изменилась, несмотря на цвет волос. После картины 48-летнюю актрису часто приглашают сниматься в кино.
Фрэнсис Фишер
Американской актрисе, сыгравшей маму Роуз по имени Рут, сегодня уже 71 год. На телеэкранах сейчас она не появляется, хотя после завершения съемок фильма-катастрофы "Титаник" Фрэнсис Фишер имела несколько знаковых ролей.
Билли Зейн
Еще одним красавцем в фильме был Каледон Хокли, которого сыграл американский актер Билли Зейн. В "Титанике" актер был женихом Роуз, поэтому когда он увидел связь Джека и Роуз, он пытался их развести. Из-за этого зрители сразу же его не полюбили. Сейчас ему уже 57 лет.
Бернард Гилл
Британскому актеру досталась очень тяжелая роль капитана затонувшего корабля. Он первым узнал о том, что морское судно, на борту которого было огромное количество людей, идет ко дну, и отлично отыграл свои эмоции. Сегодня Бернарду уже 78 лет, он живет в Великобритании и его трудно заметить в кадре.
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