Какими стали главные герои Титаника через 26 лет — некоторые даже не изменились

Легендарная сцена из фильма "Титаник". Фото: Pinterest

Фильм "Титаник" — это, пожалуй, самая настоящая классика, ведь сегодня очень трудно найти человека, который не смотрел бы его хоть раз в жизни. С момента выхода ленты исполнилось 26 лет, поэтому предлагаем вам посмотреть, как изменились главные актеры.

Новини.LIVE рассказывает, как сейчас выглядят и что изменилось в жизни актеров фильма "Титаник" через 26 лет.

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Более 26 лет назад на экраны впервые вышел романтический фильм "Титаник", который почти сразу стал культовым. Известно, что эта лента основана на реальных событиях, а трагическая история Джеймса Кэмерона заставила плакать каждого зрителя.

Мы предлагаем вам посмотреть, что произошло с главными актерами "Титаника" спустя 26 лет после премьеры фильма.

Леонардо Ди Каприо

Голливудский актер настолько впал в душу каждой зрительнице, что стал настоящим эталоном мужской красоты. Леонардо Ди Каприо сыграл главную роль молодого парня по имени Джек, имея довольно стройное тело. Спустя почти три десятка лет 49-летний актер имеет немного лишних килограммов, но, несмотря на это, он не потерял свой шарм.

Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник" и сегодня. Фото: Pinterest

Кейт Уинслет

Актриса Кейт Уинслет, сыгравшая одну из главных ролей молодой девушки по имени Роуз, будто остановила время. Если сравнить то, какой она была в фильме "Титаник" и как она выглядит сегодня, можно заметить, что она почти не изменилась, несмотря на цвет волос. После картины 48-летнюю актрису часто приглашают сниматься в кино.

Кейт Уинслет в роли Роуз в фильме "Титаник" и сегодня. Фото: УНИАН

Фрэнсис Фишер

Американской актрисе, сыгравшей маму Роуз по имени Рут, сегодня уже 71 год. На телеэкранах сейчас она не появляется, хотя после завершения съемок фильма-катастрофы "Титаник" Фрэнсис Фишер имела несколько знаковых ролей.

Фрэнсис Фишер в "Титанике" и сейчас. Фото: Pinterest

Билли Зейн

Еще одним красавцем в фильме был Каледон Хокли, которого сыграл американский актер Билли Зейн. В "Титанике" актер был женихом Роуз, поэтому когда он увидел связь Джека и Роуз, он пытался их развести. Из-за этого зрители сразу же его не полюбили. Сейчас ему уже 57 лет.

Билли Зейн в роли Каледона Хокли и сейчас. Фото: Pinterest

Бернард Гилл

Британскому актеру досталась очень тяжелая роль капитана затонувшего корабля. Он первым узнал о том, что морское судно, на борту которого было огромное количество людей, идет ко дну, и отлично отыграл свои эмоции. Сегодня Бернарду уже 78 лет, он живет в Великобритании и его трудно заметить в кадре.

Бернард Гилл в роли капитана в "Титанике" и сейчас. Фото: Pinterest

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