Якими стали головні герої Титаніку через 26 років — дехто навіть не змінився

Легендарна сцена з фільму "Титанік". Фото: Pinterest

Фільм "Титанік" — це, мабуть, найсправжніша класика, адже сьогодні дуже важко знайти людину, яка не дивилася б його хоч раз у житті. З моменту виходу стрічки минуло 26 років, тому пропонуємо вам подивитися, як змінилися головні актори.

Новини.LIVE розповідає, який зараз мають вигляд і що змінилося в житті акторів фільму "Титанік" через 26 років.

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Понад 26 років тому на екрани вперше вийшов романтичний фільм "Титанік", який майже одразу став культовим. Відомо, що ця стрічка заснована на реальних подіях, а трагічна історія Джеймса Кемерона змусила плакати чи не кожного глядача.

Ми пропонуємо вам подивитися, що сталося з головними акторами "Титаніку" через 26 років після прем’єри фільму.

Леонардо Ді Капріо

Голлівудський актор настільки запав у душу кожній глядачці, що став справжнім еталоном чоловічої краси. Леонардо Ді Капріо зіграв головну роль молодого хлопця на ім’я Джек, маючи досить струнке тіло. Майже через три десятки років 49-річний актор має трохи зайвих кілограмів, але, попри це, він не втратив свій шарм.

Леонардо Ді Капріо у фільмі "Титанік" і сьогодні. Фото: Pinterest

Кейт Уінслет

Акторка Кейт Уінслет, яка зіграла одну з головних ролей молодої дівчини на ім’я Роуз, ніби зупинила час. Якщо порівняти те, якою вона була у фільмі "Титанік" і який вона має вигляд сьогодні, можна помітити, що вона майже не змінилася, не дивлячись на колір волосся. Після картини 48-річну акторку часто запрошують зніматися у кіно.

Кейт Уінслет у ролі Роуз у фільмі "Титанік" і сьогодні. Фото: УНІАН

Френсіс Фішер

Американській акторці, яка зіграла маму Роуз на ім’я Рут, сьогодні вже 71 рік. На телеекранах зараз вона не з’являється, хоча після завершення зйомок фільму-катастрофи "Титанік" Френсіс Фішер мала декілька знакових ролей.

Френсіс Фішер у "Титаніку" і зараз. Фото: Pinterest

Біллі Зейн

Ще одним красенем у фільмі був Каледон Хоклі, якого зіграв американський актор Біллі Зейн. У "Титаніку" актор був нареченим Роуз, тому коли він побачив зв’язок Джека і Роуз, він намагався їх розлучити. Через це глядачі одразу ж його не полюбили. Зараз йому вже 57 років.

Біллі Зейн у ролі Каледона Хоклі і сьогодні. Фото: Pinterest

Бернард Гілл

Британському акторові дісталася дуже важка роль капітана корабля, який затонув. Він перший дізнався про те, що морське судно, на борту якого була величезна кількість людей, йде на дно, і відмінно відіграв свої емоції. Сьогодні Бернарду вже 78 років, він живе у Великій Британії, і його важко помітити у кадрі.

Бернард Гілл у ролі капітана в "Титаніку" і зараз. Фото: Pinterest

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