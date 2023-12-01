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Victoria's Secret раскритиковали из-за скандала с трансгендерной женщиной

1 декабря 2023 13:11
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Victoria&#39;s Secret раскритиковали из-за скандала с трансгендером
Victoria's Secret оказался в центре скандала из-за трансгендерной женщины. Фото: instagram.com/victoriassecretfrance/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Бренд Victoria's Secret оказался в центре скандала. Трансгендерной женщине не разрешили зайти в раздевалку, пока оттуда не вышли все цисгендерные посетительницы.

Об этом пишет Newsweek.

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Трансгендерная женщина под ником @Microdragons1 рассказала об инциденте в социальных сетях. Бренд отреагировал.

 

Victoria's Secret оказался в центре скандала трансгендера. Фото: instagram.com/victoriassecretfrance/
Victoria's Secret оказался в центре скандала из-за трансгендера. Фото: instagram.com/victoriassecretfrance/

"Я пережила совершенно бесчеловечный дегуманизирующий опыт в раздевалке магазина Victoria's Secret из-за моего статуса трансгендерной женщины...Я пыталась найти хороший бюстгальтер в Victoria's Secret, а они заставили меня ждать, пока все цисгендерные женщины выйдут из раздевалок, прежде чем я смогла зайти только в одну из них. Они даже заставили других женщин ждать моей очереди, чтобы ни одной женщины не было ни в одной из 5 других раздевалок рядом со мной" , — рассказала трансгендерная женщина.

Представители Victoria's Secret сразу же принесли извинения клиентке и предоставили необходимую контактную информацию для связи с ней.

"Мы стремимся обеспечить отличный опыт для наших клиентов, поэтому мы всегда приветствуем обратную связь. Наши сотрудники сосредоточены на предоставлении исключительного обслуживания клиентов, особенно во время этого напряженного сезона покупок", — прокомментировали в пресс-службе марки.

Напомним, супруга Джастина Бибера подчеркнула модельные формы корсетом Victoria's Secret.

Ранее Мэрайя Керри снялась в праздничной кампании Victoria's Secret's.

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