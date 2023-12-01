Victoria's Secret розкритикували через скандал з трансгендером

Victoria's Secret розкритикували через скандал з трансгендерною жінкою
Бренд Victoria's Secret опинився у центрі скандалу. Трансгендерній жінці не дозволили зайти до роздягальні, поки звідти не вийшли всі цисгендерні відвідувачки.
Про це пише Newsweek.
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Трансгендерна жінка під ніком @Microdragons1 розповіла про інцидент у соціальних мережах. Бренд відреагував.
"Я пережила абсолютно нелюдський дегуманізуючий досвід у роздягальні магазину Victoria's Secret через мій статус трансгендерної жінки...Я намагалася знайти гарний бюстгальтер у Victoria's Secret, а вони змусили мене чекати, поки всі цисгендерні жінки вийдуть з роздягалень, перш ніж я змогла зайти лише в одну з них. Вони навіть змусили інших жінок чекати моєї черги, щоб жодної жінки не було в жодній з 5 інших роздягалень поруч зі мною", — розповіла трансгендерна жінка.
Представники Victoria's Secret одразу ж вибачилися перед клієнткою та надали необхідну контактну інформацію для зв'язку з нею.
"Ми прагнемо забезпечити чудовий досвід для наших клієнтів, тому ми завжди вітаємо зворотній зв'язок. Наші співробітники зосереджені на наданні виняткового обслуговування клієнтів, особливо під час цього напруженого сезону покупок", — прокоментували у пресслужбі марки.
Нагадаємо, дружина Джастіна Бібера підкреслила модельні форми корсетом Victoria's Secret.
Раніше Мерайя Керрі знялась у святковій кампанії Victoria's Secret's.
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