Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow От "короля волчиц" до предателя Украины — история 30-летней карьеры Олега Винника arrow

От "короля волчиц" до предателя Украины — история 30-летней карьеры Олега Винника

30 марта 2024 23:31
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
История 30-летней карьеры Олега Винника, который убежал с Украины
Украинский певец Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певец Олег Винник до полномасштабного вторжения был настоящей звездой украинского шоу-бизнеса, однако все изменилось. Он неофициально завершил свою 30-летнюю карьеру и сбежал за границу.

Редакция Новини.LIVE попыталась разобраться, было ли это решение импульсивным из-за страха или артист всегда поддерживал Россию. Для этого мы собрали факты из его жизни.

Читайте также:

Олег Винник рос в простой семье

Певец Олег Винник родился в 1973 году в Черкасской области. Его родители работали на ферме, но парня заинтересовала совсем другая профессия. Он увлекается пением и играет на гитаре.

Певец Олег Винник в детстве. Фото из издания "Лиза"
Певец Олег Винник в детстве. Фото из издания "Лиза"

Чудом Виннику удается вырваться в Германию. В колледже, где он обучался, была возможность студенческого обмена. Там он пробует себя в роли актера — поет в опере Люнебургского театра. Позже идет учиться к американскому пианисту и вокалисту Джону Лиману. Это формирует его, как певца. Он практикуется на сценах европейских театров — в Дании, Нидерландах, Австралии и Бельгии.

Актер Олег Винник в театре Германии. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/
Актер Олег Винник в театре Германии. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/

Первая песня Винника была написана в Германии

Певец написал первую композицию "Аромат моей мечты" и исполнил ее в Германии. Там и встретил первого продюсера — бизнесмена Александра Горбенко.

Олег Винник возвращается в Украину в 2011 и начинает свою карьеру. Он выпускает дебютный альбом "Ангел", который быстро набирает популярность. Певец становится не просто топовым исполнителем, а еще и любимцем женщин. Его фанаток начинают называть "молодыми волчицами" с отсылкой на одноименную песню.

Через шесть лет ему удается собрать первый стадион. Впрочем, его гражданская позиция начинает беспокоить поклонников. Он не комментирует оккупацию Крыма и восточных территорий Россией, а даже наоборот — продолжает сотрудничать со страной-агрессором.

Начало конца для Олега Винника

В 2014 году он представляет Украину с концертной программой на зимних Олимпийских играх в Сочи, а в 2017 году поет в Беларуси.

Певец Олег Винник в Беларуси. Фото: росСМИ
Певец Олег Винник в Беларуси. Фото: росСМИ

Однако, пока что Олег Винник не становится персоной нон-грата. Он отправляется в первый европейский тур, впрочем, почти сразу попадает в еще один скандал. Певец снимается в пропагандистском клипе с российскими артистами и деятелями, поддержавшими начало временной аннексии Крыма. За это его вносят в базу "Миротворец".

Певец Олег Винник в ролике "Всем мир" с российскими звездами. Фото: росСМИ
Певец Олег Винник в ролике "Всем мир" с российскими звездами. Фото: росСМИ

Позорный побег Олега Винника из Украины

Начало Великой войны повлияло на артиста. На третий день после вторжения он выезжает в Германию и просто исчезает. Первое интервью он дает только в 2023 году и объясняет свой поступок "редкой болезнью", впрочем, не прибегает к деталям. Также он пытается оправдать свое молчание и игнорирование поклонников.

"Выходи к людям — не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь? Держитесь, мы победим? Или как? Где ты есть? Ну, я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать?" — заявил тогда артист.

В сети ходили слухи о возвращении Винника к выступлениям, впрочем, он до сих пор находится в уединении. Последние новости о нем — он начал носить очки и назвал имя жены Таюне.

Валерия Барон с Олегом Винником в Германии. Фото: скриншот из Instagram
Глава фан-клуба певца Валерия Барон с Олегом Винником в Германии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, фиктивный любовник певицы Оли Поляковой опроверг их роман — почему он наврал. Также артистка рассказала, как Олег Винник подставил ее.

война
Украина
Олег Винник
певец
путинисты
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом