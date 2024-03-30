История 30-летней карьеры Олега Винника, который убежал с Украины

Украинский певец Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Певец Олег Винник до полномасштабного вторжения был настоящей звездой украинского шоу-бизнеса, однако все изменилось. Он неофициально завершил свою 30-летнюю карьеру и сбежал за границу.

Редакция Новини.LIVE попыталась разобраться, было ли это решение импульсивным из-за страха или артист всегда поддерживал Россию. Для этого мы собрали факты из его жизни.

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Олег Винник рос в простой семье

Певец Олег Винник родился в 1973 году в Черкасской области. Его родители работали на ферме, но парня заинтересовала совсем другая профессия. Он увлекается пением и играет на гитаре.

Певец Олег Винник в детстве. Фото из издания "Лиза"

Чудом Виннику удается вырваться в Германию. В колледже, где он обучался, была возможность студенческого обмена. Там он пробует себя в роли актера — поет в опере Люнебургского театра. Позже идет учиться к американскому пианисту и вокалисту Джону Лиману. Это формирует его, как певца. Он практикуется на сценах европейских театров — в Дании, Нидерландах, Австралии и Бельгии.

Актер Олег Винник в театре Германии. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/

Первая песня Винника была написана в Германии

Певец написал первую композицию "Аромат моей мечты" и исполнил ее в Германии. Там и встретил первого продюсера — бизнесмена Александра Горбенко.

Олег Винник возвращается в Украину в 2011 и начинает свою карьеру. Он выпускает дебютный альбом "Ангел", который быстро набирает популярность. Певец становится не просто топовым исполнителем, а еще и любимцем женщин. Его фанаток начинают называть "молодыми волчицами" с отсылкой на одноименную песню.

Через шесть лет ему удается собрать первый стадион. Впрочем, его гражданская позиция начинает беспокоить поклонников. Он не комментирует оккупацию Крыма и восточных территорий Россией, а даже наоборот — продолжает сотрудничать со страной-агрессором.

Начало конца для Олега Винника

В 2014 году он представляет Украину с концертной программой на зимних Олимпийских играх в Сочи, а в 2017 году поет в Беларуси.

Певец Олег Винник в Беларуси. Фото: росСМИ

Однако, пока что Олег Винник не становится персоной нон-грата. Он отправляется в первый европейский тур, впрочем, почти сразу попадает в еще один скандал. Певец снимается в пропагандистском клипе с российскими артистами и деятелями, поддержавшими начало временной аннексии Крыма. За это его вносят в базу "Миротворец".

Певец Олег Винник в ролике "Всем мир" с российскими звездами. Фото: росСМИ

Позорный побег Олега Винника из Украины

Начало Великой войны повлияло на артиста. На третий день после вторжения он выезжает в Германию и просто исчезает. Первое интервью он дает только в 2023 году и объясняет свой поступок "редкой болезнью", впрочем, не прибегает к деталям. Также он пытается оправдать свое молчание и игнорирование поклонников.

"Выходи к людям — не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь? Держитесь, мы победим? Или как? Где ты есть? Ну, я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать?" — заявил тогда артист.

В сети ходили слухи о возвращении Винника к выступлениям, впрочем, он до сих пор находится в уединении. Последние новости о нем — он начал носить очки и назвал имя жены Таюне.

Глава фан-клуба певца Валерия Барон с Олегом Винником в Германии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, фиктивный любовник певицы Оли Поляковой опроверг их роман — почему он наврал. Также артистка рассказала, как Олег Винник подставил ее.