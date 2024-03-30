Історія 30-річної кар'єри Олега Винника, який втік з України

Український співак Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Співак Олег Винник до повномасштабного вторгнення був справжньою зіркою українського шоу-бізнесу, втім все змінилося. Він неофіційно завершив свою 30-річну кар'єру і втік за кордон.

Редакція Новини.LIVE спробувала розібратися, чи було це рішення імпульсивним через страх чи артист завжди підтримував Росію. Для цього ми зібрали факти з його життя.

Читайте також:

Олег Винник зростав у простій сім'ї

Співак Олег Винник народився у 1973 році на Черкащині. Його батьки працювали на фермі, але хлопця зацікавила зовсім інша професія. Він захоплюється співом і грає на гітарі.

Співак Олег Винник у дитинстві. Фото з видання "Ліза"

Дивом Виннику вдається вирватися до Німеччини. У коледжі, де він навчався, була можливість студентського обміну. Там він пробує себе в ролі актора — співає в опері Люнебурзького театру. Пізніше йде вчитися до американського піаніста та вокаліста Джона Лімана. Це сформувало його, як співака. Він грає на сценах європейських театрів — в Данії, Нідерландах, Австралії Бельгії та інших.

Актор Олег Винник у театрі Німеччини. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/

Перша пісня Винника була написана в Німеччині

Співак написав першу композицію "Аромат моей мечты" і виконав її в Німеччині. Там і зустрів першого продюсера —бізнесмена Олександра Горбенка.

Олег Винник повертається в Україну і в 2011 році починає свою кар'єру. Він випускає дебютний альбом "Ангел", який швидко набирає популярність. Співак стає не просто топовим виконавцем, а ще й улюбленцем жінок. Його фанаток починають називати "молодими вовчицями" з відсилкою на однойменну пісню.

За 6 років йому вдається зібрати перший стадіон. Втім, його громадянська позиція починає турбувати прихильників. Він не коментує окупацію Криму та східних територій Росією, а навіть, навпаки, продовжує співпрацювати з країною-агресором.

Початок кінця для Олега Винника

У 2014 році він представляє Україну з концертною програмою на зимових Олімпійських іграх в Сочі, а в 2017 — співає в Білорусі.

Співак Олег Винник у Білорусі. Фото: росЗМІ

Однак, поки що Олег Винник не стає персоною "нон-грата". Він вирушає у перший європейський тур, втім майже відразу потрапляє у ще один скандал. Співак знімається в пропагандистському кліпі з російськими артистами та діячами, що підтримали початок тимчасової анексії Криму. Його вносять у базу "Миротворець".

Співак Олег Винник у ролику "Усім мир" з російськими зірками. Фото: росЗМІ

Ганебна втеча Олега Винника з України

Початок великої війни вплинув на артиста. На 3 день після вторгнення він виїзджає до Німеччини і просто зникає. Перше інтерв'ю він дає у 2023 році і пояснює свій вчинок "рідкісною хворобою", втім не вдається до деталей. Також він намагається виправдати своє мовчання та ігнорування прихильників.

"Виходь до людей — не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся? Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти й слухати?" — заявив тоді артист.

У мережі ширились чутки про повернення Винника до виступів, втім він досі знаходиться в усамітненні. Останні новини про нього — він почав носити окуляри і назвав ім'я дружини Таюне.

Голова фан-клубу співака Валерія Барон з Олегом Винником у Німеччині. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, фіктивний коханець співачки Олі Полякової спростував їхній роман — чому він набрехав. Також артистка розповіла про те, як Олег Винник підставив її.